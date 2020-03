Inicio de clases en Río Negro: inconvenientes en algunas escuelas

El inicio de las clases en Río Negro registró inconvenientes en algunas escuelas, que suspendieron sus dictados por ausencia de porteros, producto del paro del gremio UPCN que afecta ese sector. El gobierno provincial difundió declaraciones de la ministra de Educación, Mercedes Jara Tracchia que destacó un comienzo con “mucha expectativa y alegría”, valorando el “acompañamiento del equipo educativo” aunque no hizo ninguna mención a la adhesión a la medida de fuerza dispuesta por el gremio de Juan Carlos Scalesi.

En la escuela N°296 de Viedma hubo clases hasta las 10 de la mañana . A la tarde, no habrá clases por el paro de porteros. Foto: Marcelo Ochoa

La conducción de UPCN dispuso una conferencia para el mediodía en la capital provincial, estimándose su análisis del resultado de su convocatoria. En Viedma, el paro de UPCN afectó el dictado de clases en dos escuelas -la 296 del barrio América y el CET 4- y la Primaria de San Javier.

La gobernadora de Río Negro Arabela Carreras viajó a Bariloche para encabezar el acto de inicio en la Escuela 324 del barrio Los Coihues. Durante la ceremonia oficial de apertura del ciclo lectivo aseguró que sólo 3 -de los 1500 establecimientos educativos- no pudieron arrancar las clases: dos por duelo en Roca y el EsRN N° 46 de Bariloche porque aún no concluyó la obra de gas.

“No hay medida de fuerza que haya afectado el inicio escolar”, afirmó la mandataria ante la prensa y remarcó que hoy “tenemos una normalidad absoluta”. También destacó que el gremio de los docentes Unter decidió aceptar la propuesta salarial realizada en la última paritaria.

En Viedma, la escuela primaria N°1 comenzó sin inconvenientes. Foto: Marcelo Ochoa

En Bariloche, el paro de UPCN se hizo sentir en el arranque del ciclo lectivo 2020 en Bariloche con una alta adhesión que rozó el 90%, según estimaciones del sindicato.

El mayor impacto se registra en las escuelas que hoy debían comenzar las clases. Muchos establecimientos, especialmente secundarios, optaron por anticipar a su alumnado que las clases comenzarían mañana y los edificios permanecen hoy cerrados.

En General Roca, hubo dos escuelas cerradas por duelo (Primaria 317 y CET 17). El paro de UPCN afecta parcialmente por la adhesión de algunos porteros.

La directora Olga Juncos, de la Escuela Primaria N°168 “Francisco Tival explicó que el turno mañana no tuvo clases porque los porteros se adhirieron al reclamo. Y aseguró que el turno tarde si tendrá su primer día escolar. La Escuela tiene en este ciclo 2020 una matricula de 460 alumnos.

Por su parte el director Ricardo Salto, de la Escuela N° 32 (Isidro Lobos y España) manifestó que el establecimiento tendrá concurrencia masiva de alumnos (650), en turno mañana y tarde.

En la zona rural, Escuela Septimio Romagnoli, el inicio, en ambos turnos viene normal. La vicedirectora Alejandra Bustos explicó que los chicos -por la mañana- llegaron de la mejor forma a la institución con el transporte que brinda el servicio de traslado.

Elisabeth Acevedo, directora de la Escuela Primaria N° 42, despidió a los alumnos del turno mañana a las 10, por falta de personal de limpieza. Y remarcó que el turno tarde no tendrá clases por falta de personal adherido al paro.

Las clases en Cipolletti comenzaron de manera parcial, ya que durante la jornada se lleva adelante un paro de porteros. La delegación escolar realizó recorridos por diversos edificios educativos para acompañar el inicio del año. Hubo instituciones inauguraron obras de mantenimiento e infraestructura.

En Villa Regina, las clases arrancaron con normalidad, se señaló desde el Consejo local. En la localidad, el paro de UPCN tuvo alto impacto en el hospital.

En Viedma, el CEM N°4 no tuvo clases por el paro de porteros. Foto: Marcelo Ochoa

Qué dice el gremio docente

Sin embargo, según indican desde el gremio docente UNter, algunos directivos y miembros de la comunidad educativa; la infraestructa no está preparada para recibir a miles de estudiantes y gran parte de las escuelas roquenses tienen problemas edilicios. Algunas no cuentan con espacio suficiente para albergar a los alumnos y hay poco mantenimiento, si bien -según el gobierno- los edificios fueron acondicionados en un 100%. Además, en algunos casos, faltan porteros y no hay refrigerio asegurado.



Ya lo había indicado la secretaria general del gremio a nivel provincial, Sandra Schieroni, al finalizar el Congreso en Roca: se iniciará el ciclo lectivo, “en aquellos establecimientos que se encuentren en condiciones de habitabilidad para estudiantes y docentes”.

El CEM N°4 de Viedma no tuvo clases por el paro de porteros. Foto: Marcelo Ochoa

“La falta de mantenimiento edilicio y en culminación de las tareas de la puesta en marcha, marca un inicio de ciclo lectivo 2020 irregular”, aseguró la secretaria de Salud de Unter, Claudia Asencio.

A esta situación, se suma la falta de espacios para cubrir las demandas educativas crecientes. “Ello lleva a que se improvisen y refuncionalicen espacios dentro y fuera de las escuelas”, indicó la responsable de Salud Gremial en las escuelas.

Es que desde el gremio docente, realizaron un relevamiento de las escuelas de la ciudad para conocer el estado de todos los centros escolares antes de que comience el ciclo lectivo. “El panorama de la localidad es similar al contexto provincial. La falta de previsibilidad y planificación agudiza los riesgos para las comunidades educativas”, sostuvo Asencio.