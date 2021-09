PASO 2021: las primeras elecciones en las que se votará con DNI no binarios

Dann Castro es una de las personas no binarias de Neuquén que podrá votar con su nuevo DNI en las PASO. Foto Florencia Salto.

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de este año tienen la particularidad de ser las primeras donde personas no binarias podrán presentar un documento que contemple su identidad. El decreto nacional 476/21, dispuesto en julio de este año, establece el derecho de acceder a un DNI que incluya en la categoría “sexo” la opción de la letra equis. Esta nomenclatura permite identificarse por fuera del binomio masculino/femenino.

La Dirección de Diversidad de Neuquén elaboró una serie de recomendaciones para que las autoridades de mesa el próximo domingo 12 de septiembre sepan cómo abordar situaciones que se pueden presentar con personas trans y no binarias que aún no hayan hecho su cambio registral en el documento o que simplemente no les haya llegado el nuevo.

La primera es que para identificar a la persona en el padrón electoral las autoridades comuniquen solo el apellido, el número de orden y el DNI. Estos datos no se modifican aunque la persona haga el cambio registral.

Si se desconoce o hay dudas sobre el nombre o los pronombres que prefiera usar la persona, desde la Dirección plantearon que lo mejor es preguntar o usar neutros, por ejemplo: “le invitamos a votar” o “ya puede usted pasar a votar”.

La ley de identidad de género, que ya lleva nueve años de vigencia, le otorga el derecho a una persona de modificar su nombre de pila e imagen en su documento y partida de nacimiento, para que se corresponda con su identidad autopercibida. La norma establece que si no realizó la modificación de todos modos debe respetarse el nombre de pila que se indique.

En el caso de presentarse algún inconveniente al momento de ejercer el voto debe comunicarse con la persona delegada del Poder Judicial en el colegio, identificada con una pechera blanca. También podrá contactarse con la asesoría legal de la Dirección Provincial de Diversidad al teléfono: 2995816357. Las redes sociales de la Dirección Provincial de Diversidad, Mesa Por La Igualdad Neuquén y Varones Trans y No Binarios de Neuquén y Río Negro estarán atendiendo de 8 a 18hs el próximo domingo.