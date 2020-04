Patagonia Trío: folclore para pasar la cuarentena bailando

Desde hace cinco años, en forma consecutiva, todos los martes y domingo por la noche, Flor agarra su bombo y se va a tocar con su papá y con Musito, con el trío Patagonia. Su objetivo es claro, disfrutar haciendo lo que más le apasiona y hacer que sus fieles bailarines muestren sus dotes folclóricos. Hoy, en medio de la cuarentena por coronavirus, eso se detuvo, de golpe; y “se extraña”, dice ella.

“Empezamos ver que muchos músicos estaban subiendo ese tipo de videos y empezamos a pensar cómo hacer para enganchar todo, los tres. Me empecé a bajar programas de edición de video, empecé a incursionar yo sola, y después le tire la propuesta al cantante -y guitarrista Carlos Mussi- y a mi papá que es el tecladista -y segunda voz- y se prendieron, así que salió bueno”, cuenta Florencia Olatte, la percusionista del trío folclórico Patagonia.

Así fue como ellos se subieron a la ola de artistas que ofrecen su quehacer para hacer que la cuarentena sea más llevadera. Hace 12 años que Flor, Juan Carlos y Musito recorren peñas y escenarios llevando su folclore para bailar. Hoy, hacen lo mismo pero a través de página de Facebook.

“Los videos son para que no nos extrañen los domingos en el casino, la idea es que bailen en la casa, por eso hicimos temas variados: una zamba, una zamba carpera, una huella”, detalla la música que comenzó a tocar el bombo con una pelota de fútbol y unos palos de un viejo respaldo de silla.

Por ahora fueron tres, pero seguramente sigan sumando videos a su “show” virtual. Pero eso no fue, ni será lo único que le ofrecerán a su público. Es que durante los días de aislamiento también llevaron a cabo una “peñita virtual”, que no descartan repetir. La hicieron en vivo, por Facebook.

Patagonia Trío Folclore nació en 2008 tras la separación de un grupo anterior, más numeroso. Y desde su inicio como trío el objetivo fue hacer bailar a la gente.



“Cuando nos separamos empezamos a hacer otro tipo de música de la que veníamos haciendo. Buscamos hacer algo un poco más bailable, para lo que son las peñas, porque lo que faltaba un poco acá que era folclore para bailar. Había mucha música para escuchar, y la gente quería salir a bailar, entonces empezamos a hacer folclore más bailable”, explica en diálogo con RÍO NEGRO la joven que también canta, toca la guitarra y el piano; aunque confiesa que lo que ama y le sale del corazón es la percusión.

“El repertorio que hacemos es súper variado, tenemos canciones de Rally (Barrionuevo), Peteco (Carabajal), Los Fronterizos, Atahualpa Yupanqui, Los Nocheros, es muy variado. Pero la idea principal del grupo sigue siendo la misma: seguir haciendo bailar a la gente, creo que es por eso que nos convocan a tocar. No nos especializamos en hacer arreglos y demás, porque la gente lo que quiere es bailar y salir a divertirse un rato”, cierra ella sobre el trío musical que ocupa sus días.