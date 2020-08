Peppa también tuvo que cumplir el aislamiento

Las complicaciones que trae aparejado el coronavirus cuando ingresa en el seno de una familia son innumerables. Desde la preocupación por la salud y la lucha contra el virus hasta el dolor de cabeza que supone donde dejar a las mascotas, en caso que todos los miembros deban ser aislados.

A principios de julio la familia de Peppa dio positivo de covid-19 y todos sus miembros debieron abandonar su hogar para instalarse en un hotel céntrico. Lo mismo ocurrió con los contactos estrechos, por lo que nadie podía hacerse cargo de la caniche.

Ante la incertidumbre de no saber cuantos días debían aislarse, la familia de Peppa no tuvo más remedio que dejar la bolsa de alimento abierta y muchos tarros de agua. Claro, la situación no era la ideal por lo que recurrieron a diferentes grupos de rescatistas para conseguirle un hogar de tránsito, hasta que ellos pudieran volver a su casa.

Tras varios días de soledad, apareció la ayuda para Peppa. Luis Vogelmann y su familia vieron la publicación y no dudaron en dar una mano.

“Justo estaba mirando la página de Pasionanimalroca y vi que estaban buscando ayuda para Peppa. Como nosotros ya tenemos y nos pareció una linda oportunidad para dar una mano”, explica Luis, quien junto a su esposa Marina y sus hijas Nair, Bianca y Sol se convirtieron en los acompañantes terapéuticos de Peppa mientras su familia se recuperaba.

“La fuimos a buscar a la casa, ingresamos, respetando todas las medidas de seguridad. Cuando llegamos la vimos muy nerviosa y triste, estuvo con nosotros un día y medio pero rápidamente se apegó a nosotros. Los vecinos nos comentaron que en las últimas horas había estado llorando mucho”, agrega Luis.

Peppa (a la derecha) junto a su anfitriona Hanna (izquierda).

A pesar de los traumáticos días que pasó en soledad y de la mudanza obligatoria que sufrió, Peppa encontró rápidamente el cariño que necesitaba para transitar de la mejor manera un momento no para nada fácil.

“Teníamos miedo de que extrañe mucho o no se adapte a un lugar desconocido. Por suerte se portó muy bien, se hizo amiga de Hanna, nuestra caniche, y también de Negrito, el otro miembro de la familia. Demostró que es súper cariñosa”, detalla la familia Vogelmann.

Un par de días después llegó la noticia más esperada. La familia de Peppa recibió el alta médica y fue el momento del reencuentro.

“Ellos tienen dos hijos y cuando fuimos a llevarla vimos como estaban en la ventana esperando a que llegue y la recibieron con mucha alegría”, explica Luis quien además contó que dos semanas después todavía están en comunicación y reciben fotos de Peppa contenta con su familia.

“Es muy triste la situación que no cambia de muchos animales abandonados. Todos los días la gente de Pasionanimal y Corazón Canino suben muchas historias de animales abandonados y si se puede hay que ayudar”, finaliza Luis.

En un momento de desesperación para la familia de Peppa aparecieron Luis, Marina, Nair, Sol y Bianca para alivianar las preocupaciones y darle resguardo a la pequeña caniche.