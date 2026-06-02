Los tiempos electorales se anticipan en Río Negro: definiciones, actos y recorridas

Río Negro entra en modo electoral, con distintas velocidades según el partido que se mire, pero todos en definitiva ya piensan en el esquema para competir por la Provincia en el 2027, en unas elecciones que posiblemente se adelanten al primer cuatrimestre del año y en las que regirá por primera vez la ley de Ficha Limpia.

María Emilia Soria del peronismo y Aníbal Tortoriello por Creo Río Negro están en carrera. Ambos confirmaron sus intenciones de ser candidatos a gobernador y comienzan a desandar ese camino.

El gobernador Alberto Weretilneck no dio definiciones respecto de su futuro y en los últimos días se excusó de opinar del proceso electoral y eventuales alianzas que instaron desde el sector de sus socios CC-ARI y UCR. “Hay tiempo”, argumentan desde Juntos Somos Río Negro, que el próximo sábado tendrá su primer encuentro partidario en el que se pondrá en funciones al cipoleño Rodrigo Buteler como presidente de la fuerza.

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck transita su tercer mandato y no define aún si encabezará en 2027. Archivo

En el PJ, Soria dio algunas definiciones importantes en las últimas horas como la búsqueda de una persona de Bariloche para acompañarla en la fórmula, que podría ser un extrapartidario o un outsider de la política.

La roquense fue la primera en blanquear que el peso territorial y electoral de la ciudad andina está en el radar de todas las fuerzas, por tener el mayor electorado y una idiosincrasia particular. Pero en esa ciudad primero se debe jugar en las elecciones a convencionales por la reforma de la Carta Orgánica Municipal que serán este año.

María Emilia Soria está confirmada y en carrera para el 2027. Foto: Archivo

La vereda afín a los libertarios y sus opciones

En la vereda más afín al gobierno de Javier Milei, el diputado Tortoriello, que fue candidato por La Libertad Avanza en 2025, fue el primero en confirmar su interés de ir por la gobernación. En 2023 cosechó el 23,86% de los votos con el sello Cambia Río Negro, que tenía como base al PRO, el partido del que se distanció a fines de 2024.

En el espacio del diputado nacional señalan que la única definición es la candidatura de Tortoriello y creen que “falta mucho para las elecciones”. Tortoriello todavía no sale en plan electoral a recorrer la provincia y mantiene su mirada atenta en paralelo a la cuestión judicial por su imputación en la causa Techo Digno de Cipolletti, que sigue en la discusión por la prescripción del caso.

Aníbal Tortoriello fue candidato en 2023 para la gobernación y quiere redoblar la apuesta el próximo año. Archivo

El PRO tiene su camino con el legislador y presidente de la fuerza Juan Martin como referente central, también interesado en un esquema propio, a pesar de la fuga de legisladores de su espacio, pero con el reimpulso del expresidente Mauricio Macri en la pelea nacional.

En la senda libertaria, tomó distancia de la carrera gubernamental la diputada Lorena Villaverde luego de no poder asumir como senadora señalada por vinculaciones con “Fred” Machado y por sus propias acciones del pasado.

En el sector asomó una nueva figura: el senador Enzo Fullone, que muestra estar dispuesto a realizar un armado provincial y exhibió días atrás la incorporación de la legisladora del PRO Martina Lacour, quien pegó el portazo a su partido luego de intentar competir en una interna y expresar críticas a la conducción provincial.

También mantiene su proyección el excandidato a gobernador Ariel Rivero, más distanciado de las políticas de Milei que alentó en 2023, pero con cierta afinidad en algunos temas desde su espacio Primero Río Negro.