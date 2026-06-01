Marín: «Argentina va a ser uno de los cinco países con la energía más barata del mundo»

Marín explicó que el gas que se extrae junto con el petróleo llevará al país a tener una energía más barata.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, no solo detalló cómo es el plan de desarrollo y transformación que la petrolera de bandera está llevando adelante y que impactará de lleno en todo el sector petrolero con el proyecto de gas natural licuado (GNL) y en ese sentido anticipó que gracias al gas asociado de Vaca Muerta «Argentina va a ser uno de los cinco países con la energía más barata del mundo».

Marín participó de las charlas del primer día de la Conferencia Anual de Arpel 2026, la Asociación de Empresas Productoras Gas, Petróleo y Energías Renovables de América Latina y el Caribe que comenzó este lunes en Buenos Aires y se extenderán hasta el jueves,

Ante ese escenario, el titular de la petrolera de bandera repasó los planes exportadores que se llevan adelante. Reiteró que esperan lanzar en este mes la búsqueda del financiamiento, bajo la modalidad de proyecto finance, por 24.000 millones de dólares para el proyecto Argentina LNG que impulsa junto a la italiana Eni y la emiratí XRG de ADNOC Group.

«Con este proyecto estamos hablando de exportaciones por 50.000 millones de dólares como país y vamos a duplicar el tamaño de YPF con este proyecto para ser una compañía que produzca más de medio millón de barriles», enfatizó y señaló que » es muy grande lo que estamos haciendo».

Pero Marín marcó un punto más allá, dado que por primera vez advirtió que el crecimiento de la producción de Vaca Muerta permitirá al país contar con energía más barata, un factor clave para el desarrollo del sector industrial.

«No haremos más pozos de gas para el mercado doméstico»

«Creo que a partir del 2029 no vamos a necesitar perforar nuevos pozos de gas para el mercado interno por el gas asociado al petróleo», indicó Marín en la charla moderada por el periodista Nicolás Gandini. Y explicó que «se va a generar mucho gas asociado en Vaca Muerta y con eso Argentina va a ser uno de los 5 países con la energía más barata del mundo».

Marín situó ese escenario hacia 2030 ó 2040, razón por la que remarcó que «me gustaría que los extranjeros tomen ventaja de esto y pongan un cracker para hacer etano en Río Negro».

Actualmente la producción de gas asociado al petróleo llega a picos de hasta 30 millones de metros cúbicos por día, y es el gas que se extrae asociado en pozos en los que el principal objetivo es el petróleo. Para algunas empresas, este gas puede llegar a representar un problema, tanto por la falta de formas de evacuación en los pozos exploratorios -que han llevado a soluciones como el minado de datos- pero también en los meses de baja demanda, la necesidad de colocar ese gas para poder seguir extrayendo petróleo llevaron a valores de apenas centavos de dólares por millón de BTU.

Sin caer en ese extremo, ese descenso de precios del gas es el que Marín marcó que llevará a una energía más barata para la industria, que planteó que espera que ayude al sector.

En tanto que consultado sobre el proyecto Argentina LNG, Marín reveló que «justo hoy encontramos la forma de hacerlo más rápido, pero se la tenemos que contar primero a los socios». Un avance clave dado que explicó que «tenemos que empezar el proyecto en el 2027 y estamos trabajando muy fuerte para lograrlo».

Una iniciativa por la quqe marcó que «Argentitna va a ser la sexta ó séptima en exportación e YPF con esto va a ser de los diez exportadores del mundo de GNL».