Con foco en Vaca Muerta, Figueroa se reunió con empresarios en España: «De acá al 2030 se van a generar 14 mil nuevos puestos de trabajo”

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este lunes una cumbre en España para atraer capitales extranjeros hacia la provincia. El mandatario neuquino presentó las oportunidades de negocios de Vaca Muerta ante líderes del sector energético, turístico y financiero europeo.

“En Neuquén generamos las condiciones para la llegada de inversiones”, aseguró Figueroa ante empresarios y remarcó el cambio de paradigma productivo: «Se cambió el paradigma de la escasez de gas y petróleo. Estamos en el fenómeno de la abundancia”.

En este sentido, destacó la comercialización con países del Cono Sur, pero enfatizó en la necesidad de comenzar a negociar con Europa tras la consolidación de un mercado regional para generar un «intercambio de oportunidades» de forma mutua. “lo que queremos es poder trabajar para crecer juntos”, sentenció Figueroa.

Figueroa anticipó 14 mil nuevos puestos de trabajo hacia 2030

Ante referentes del ámbito privado, el gobernador destacó “la buena gobernanza” tanto en Neuquén como la tarea conjunta “con el gobierno nacional, otros Estados y la buena relación que hemos ido construyendo con países limítrofes”.

Asimismo, resaltó las políticas de cuidado ambiental en medio del proceso productivo, como la de «cero emisiones» en la producción de gas y el proyecto de GNL.

“En los controles que hemos establecido, estamos ganando premios con el seguimiento satelital, por ejemplo, de quema de gases”, dijo y añadió: “Nuestro objetivo es salir con cero emisiones con el GNL por puertos patagónicos”.

Foto: Gentileza.

Asimismo, sostuvo que, «más allá de la seguridad energética, la construcción de paz social es lo valioso”, y en esto resaltó el financiamiento de privados en el programa provincial de Becas Gregorio Álvarez y en el Instituto Vaca Muerta.

Figueroa declaró que esas políticas contribuyeron a generar empleo en Neuquén y recalcó que no se construye sustentabilidad social si “en una provincia que recibe tanta gente de distintos lugares, el que accede a los trabajos es otro”.

Por último, el gobernador comentó que se están desarrollando cuatro parques industriales y sentenció: “Solamente de la industria de gas y petróleo, de acá al 2030 se van a generar 14.000 nuevos puestos de trabajo”.