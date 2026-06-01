«No era que estaban buscando a la intendenta»: Malena Resa habló tras la violenta entradera que sufrió en Plottier

La intendenta de Plottier, Malena Resa, sufrió una violenta entradera en su domicilio este domingo 31 de mayo. La jefa comunal estaba junto a su familia cuando al menos cuatro delincuentes armados y encapuchados ingresaron a su propiedad, agredieron a su marido y se llevaron varias de sus pertenencias. En sus primeras declaraciones tras el hecho, descartó un trasfondo político.

«Por suerte estamos bien de salud y eso es lo más importante, gracias a Dios, podemos decirlo y podemos contarlo», dijo Resa esta tarde en contacto con Cadena 3.

Según relató la intendenta, había vuelto justo de buscar a su hijo cuando el grupo de ladrones los increpó e ingresaron a su domicilio.

«Estuvimos un rato en esa situación que obviamente es horrible, mientras tanto a mi marido lo pasearon por toda la casa buscando dinero, básicamente. Venían a buscar eso pensando que eso era lo que iban a encontrar», comentó.

Resa descartó motivos políticos detrás de la entradera en Plottier

Resa acotó que a ella y a su hijo los bajaron del vehículo y los encerraron en el baño; mientras que a su marido lo ataron de manos, lo taparon, y le exigían que diga dónde guardan el dinero en efectivo.

«Venían como directamente a eso porque de hecho había otros bienes materiales que se podrían haber llevado y sin embargo no«, advirtió Resa. Además, agregó que, como no encontraron ninguna caja fuerte, «manotearon lo que estaba ahí a mano».

Además de su camioneta Toyota Hilux patente AF-695-GU de color blanco, también se robaron notebooks, teléfonos y una suma de dinero en efectivo que no lograron precisar. Asimismo, se llevaron las grabaciones de las cámaras de seguridad.

«En un momento nos dijeron ‘¿cómo no van a tener plata ustedes?’, dando referencia que estaban buscando a alguien en particular», recordó la intendenta y añadió que les respondió: «No somos esa familia».

Resa sumó que le pareció llamativo que no se hayan robado tarjetas de crédito, ni documentos personales. Además, señaló que tanto su teléfono (que fue destruido) como su auto quedaron en su vivienda, a pesar de que los ladrones se llevaron las llaves.

Por último, Resa descartó que haya un trasfondo político del violento ataque: «Yo creo que no era que estaban buscando a la intendenta de Plottier» .