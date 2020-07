Pereyra: “No sé si habrá interés de las empresas en hacer otro acuerdo en agosto”

El 31 de julio vence la prohibición de realizar despidos. Nación todavía no confirmó si se postergará el resto del año.

El sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, acordó con las cámaras de empresas del sector extender el acuerdo salarial hasta agosto, pero es incierto qué pasará luego de julio cuando vence la prórroga dispuesta en el Decreto 487/20 que prohíbe las empresas efectuar despidos “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”.

“De ahora en adelante vamos a ir viendo sobre la marcha qué pasa porque no sabemos dónde vamos a estar en unos meses. No sé si habrá interés de las empresas en hacer un nuevo acuerdo. El 31 de julio termina la prohibición de despedir y continúa la doble indemnización al 31 de diciembre”, señaló el secretario general de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra en diálogo con Energía On.

Hay grandes posibilidades de que el gobierno nacional vuelva a extender el plazo del decreto que imposibilita hacer despidos, pero hasta que eso no suceda el escenario es incierto. Según informaron desde el gremio son cerca de 2000 los trabajadores que aceptaron los retiros con doble indemnización.

“Por ahora lo único que podemos hacer es mantener la nómina y arreglar qué es lo que van a percibir. Lo importante es ir pateando la pelota para adelante con lo que tenemos. No podemos pedir aumentos salariales, ni siquiera mantener los puestos de trabajo, solo las nóminas”, indicó Pereyra.

Los aguinaldos es otro tema que preocupa al gremio y que todavía no se sabe qué pasara. Aseguraron que tienen pedidos de varias empresas del sector de pagar la parte de junio en cuotas. En su mayoría son las pequeñas y medianas empresas las que tienen dificultades para saldarlo.

“Todavía no tenemos noticias, pero en general todas las pymes piden en dos veces. Esto pasa porque no están facturando y es lógico. Las empresas grandes tienen espalda, pero acá cerca de 13 mil trabajadores pertenecen a las pymes y su trabajo va de la mano con la actividad central que está paralizada en su mayoría”, expresó Pereyra.

Mientras tanto, la industria petrolera sigue sus operaciones con guardias mínimas en el segmento del petróleo. “Por esto es importante mantener los puestos de trabajo, como viene la mano, la recuperación de la economía va a ser lenta. Si se caen los puestos de trabajo, no se van a recuperar fácilmente”, añadió el gremialista.