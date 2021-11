Periodistas de Chubut reclamaron porque se les impidió cubrir la votación de un intendente

El Sindicato de Prensa expresó en redes sociales su preocupación por «el impedimento de cobertura periodística» que se registró este domingo durante las elecciones en Chubut. Las trabas, según denunciaron, se registraron durante la emisión de voto del intendente Sergio Ongarato en la Escuela Nº 76 de Esquel. El reclamo fue replicado por la FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa).

Según relataron, «un delegado de la Justicia Electoral impidió el ingreso al establecimiento educativo de los trabajadores de prensa». Agregaron que “el argumento utilizado fue que el intendente de la ciudad no se presentaba como candidato de una lista en estas elecciones y por ende no estaba permitido el ingreso de los medios de comunicación al establecimiento”, según la crónica del hecho publicada en Diario La Portada. «Ese mismo impedimento no se había registrado en otros puntos de la provincia con diferentes autoridades”, se quejaron.

Desde el Sindicato de Prensa rechazaron «estas situaciones que impiden la tarea periodística» y abogaron «para que no se conviertan en una práctica habitual que sólo va en detrimento del derecho de los trabajadores a ejercer su labor en libertad y de los ciudadanos de ser informados».

Ongarato, por su parte, dijo al salir del colegio con su hijo que esperaba «el mejor de los resultados”, destacando el trabajo realizado a lo largo de la campaña por parte de Juntos por el Cambio.