Petroleros está cerca de llegar un acuerdo para reactivar Vaca Muerta

Como ya es una costumbre durante la pandemia, el secretario general de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra les envió un audio de WhatsApp a sus afiliados en el que aseguró que, luego de varios días de negociación, están cerca de llegar un acuerdo con las cámaras empresariales para reactivar los trabajos en Vaca Muerta.

“Muy pronto, quizás horas o días, vamos a estar en condiciones de anunciarles el acuerdo al que vamos a llegar, donde todos vamos a poner algo, el gobierno nacional, provincial, las empresas, nosotros los trabajadores. Estamos por el buen camino para que ustedes puedan progresivamente salir a trabajar como corresponde”, anunció Pereyra.

El anuncio llega días después de la reunión secreta que llevaron adelante el viernes el secretario general de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez y el CEO de YPF Sergio Affronti, que desembarcó en la provincia exclusivamente para destrabar la negociación. Así lo reveló el sitio especializado Econojournal.

Las negociaciones arrancaron frenadas luego del primer borrador que le envió la petrolera de bandera al gremio que lidera Pereyra, el cual fue catalogado como “espantoso” por la Comisión Directiva del sindicato. Después de un show mediático por parte de la entidad gremial y de un silenció organizado por parte de la petrolera de bandera las negociaciones comenzaron a desarrollarse con una mayor cautela.

Pereyra intercambió cartas con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y también con altos directivos de YPF en la que expuso parte de la propuesta del gremio para reactivar la industria sin necesidad de modificar el convenio de trabajo tal y como propuso YPF en el primer acercamiento.

“Les puedo garantizar que no vamos a firmar otro acuerdo que sigan en la misma situación o peor todavía que la que tienen actualmente, pero no nos quedamos con los brazos cruzados. Hace varios días que estamos hablando con el sector empresario para buscar un acuerdo para que progresivamente todos ustedes suban a sus puestos de trabajo, no se aguanta más”, indicó Pereyra a través de WhatsApp.

Todavía no hay confirmación de ninguna de las partes sobre la potabilidad del acuerdo que presentó el gremio, ni tampoco qué es lo que van a “poner” las partes para que sea viable. Mientras tanto, siguen las reuniones virtuales entre los miembros del gremio y el equipo técnico de la petrolera.