Petroleros recibió una propuesta de diálogo de una cámara empresarial

Algo así como un primer acercamiento formal fue lo que recibió el sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa a través de un email por parte de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) que solo mostró que “están dispuestos a negociar”. Si bien las cámaras del sector seguían de cerca las discusiones entre el gremio más importante del país e YPF, hasta el momento se habían mantenido al margen.

A poco más de dos semanas del polémico primer borrador que le presentó la petrolera de bandera al sindicato que lidera Guillermo Pereyra, no hubo nuevos avances concretos más que la voluntad de diálogo que pregonan las partes.

“Tenemos un ofrecimiento de la cámara empresaria, ofrecimiento únicamente que marca que están dispuestos a negociar, nosotros no tenemos ningún problema, hemos aceptado. Pero no hay ninguna convocatoria. Todo muy banal”, expresó Pereyra en diálogo con Energía On.

El gremialista volvió a resaltar su interés en lograr un acuerdo con las cámaras cuanto antes, pero con una contundente condición: “El convenio colectivo de trabajo no se toca”. Habrá que ver en qué medida se puede ejecutar la intención de las empresas de bajar los costos operativos sin modificar cuestiones de base como los diagramas, ítems en los recibos de sueldos o los premios por objetivos.

“Estamos abiertos al diálogo permanentemente con las empresas y las cámaras y más cuando estamos en una situación como esta. No dialogar no es bueno para nadie. Nosotros esperamos que se pongan de acuerdo, nos convoquen y listo”, señaló Pereyra.

El próximo 31 de agosto vence el convenio que firmó Petroleros Privados con las cámaras que garantizan los salarios para todo el personal independientemente de si está activo o suspendido. Si bien hay pocas señales de que se logrará sellar el acuerdo macro para la industria antes de esa fecha, desde el gremio ya confirmaron que no están dispuestos a extenderlo.

“La idea no es firmar otro convenio antes de que termine agosto. No vamos a poner más parches. La idea es empezar a trabajar, de diversas formas, pero la idea es empezar a trabajar como hicieron otras empresas”, aseguró.

Para esto el gremio tiene una serie de propuestas alternativas a la modificación del convenio que esperan presentar formalmente cuando sean convocados por las cámaras. “Nosotros tenemos propuestas, pero no estoy en condiciones de adelantarla. Lo único que no es justamente el convenio colectivo”, detalló.

En esa línea, el secretario general del gremio señaló que la clave para destrabar la situación y reactivar el sector está en manos del gobierno nacional y de las empresas. “Nación tiene deudas con las empresas, de Cammesa, de aerolíneas, de la secretaria de transporte, son deudas muy abultadas, quizás por ahí deberíamos empezar”, concluyó.