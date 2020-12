Petroleros pide un bono de emergencia de 50.000 pesos

El sindicato petrolero de más peso del país, el de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, salió con la tacones de punta y por medio de una nota dirigida a los dos principales cámaras empresarias del sector, reclamó un pago Excepcional Único por Emergencia de 50.000 pesos para la totalidad de los trabajadores.

Desde el gremio que conduce Guillermo Pereyra se envió ayer la nota a la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y a la de Servicios Especiales (CEOPE) en las que fijaron un plazo de 48 horas, que vence mañana, para que desde las cámaras se convoque a una reunión de emergencia para abordar el pedido.

En el texto presentado se destaca que "desde marzo a la fecha los trabajadores que representamos se han visto afectados al régimen previsto en el artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, lo que importa una situación angustiante de no poder realizar su trabajo con la consiguiente merca en sus ingresos, la no incidencia de la asignación prevista en el artículo 223 bis enteramente en la segunda cuota del aguinaldo 2020 como así también una no concreta recomposición salarial integral por el año en curso".

Dicho en otras palabras, desde el gremio lo que se plantea a las empresas es que a raíz de los acuerdos de salarios mínimos que percibieron y aún perciben más de 5.000 trabajadores del sector ya que estarán vigentes hasta marzo, esos aportes no se computan como aguinaldo.

Es por esto que en la nota se remarcó que "la no percepción del aguinaldo por los trabajadores petroleros es lisa y llanamente inaceptable y esa situación se ve potenciada frente a otros sectores que comparten el lugar de trabajo con nuestros representados y que no han tenido que echar mano al art 223 bis, y que percibirán totalmente su aguinaldo, han tenido un proceso paritario en el año y devengan bonos de fin de año".

Desde el gremio se apuntó de esta forma al sindicato de Camioneros, con quienes comparten trabajo en los yacimientos, y quienes el mismo día que Petroleros envío estas notas sellaron un acuerdo por un bono de fin de año de 25.000 pesos.

Desde Petroleros Privados se advirtió que estas distintas realidades entre trabajadores representan una "dificultad para mantener la paz social", un planteo que se da en coincidencia con la primera semana de estado de asamblea permanente de los representados por Pereyra.

Es por esto que en las notas se reclamó el pago de un Adicional Único de Emergencia 2020 de 50.000 pesos a cobrar en enero que detallaron que deberá llegar a cada trabajador se encuentre activo o en stand by.

El pedido de este bono especial se dio a menos de un día de la reunión convocada por el gobierno neuquino, el gremio y las cámaras empresarias para tratar de frenar la escalada de reclamos gremiales. En ese encuentro los trabajadores se fueron con el compromiso de las cámaras de que pagarían el primer bono de 30.000 pesos que se acordó en octubre como compensación por la paritaria del año y que debía comenzar a abonarse a principios de mes.