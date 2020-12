Rucci por el bono petrolero: "ahora les toca poner el hombro a las empresas"

El secretario administrativo del sindicato petrolero, Marcelo Rucci, reafirmó el reclamo del bono de los $50.000, mientras se termina el plazo que le pusieron a las empresas para que respondan al pedido de una reunión. Consideró que a las firmas les corresponde compensar a los trabajadores en un año "dificilísimo".

"Nosotros ya pusimos el hombro, ahora les toca a las empresas", afirmó Rucci en una nota a AM Cumbre. Dijo que cuando la industria se paralizó por los efectos de la pandemia, fueron los petroleros quienes hicieron un esfuerzo, pero ahora las condiciones cambiaron porque el consumo supera el 85% y el precio del barril no es el que era "cuando no sabían dónde meterlos".

El dirigente petrolero contestó a quienes, según él, cuestionaron el monto pedido. "No podemos bancar las políticas empresariales que tienen porque perdieron un año, siempre lo mismo", criticó Rucci.

En un tono mucho más moderado el titular del gremio, Guillermo Pereyra, reconoció que están abiertos a negociar con las empresas el bono extraordinario que se reclama, incluyendo en esa negociación el monto.

En declaraciones radiales Pereyra contó que ayer mantuvo un encuentro de dos horas con el CEO de YPF, Sergio Affronti, y la cúpula de la petrolera de bandera en el cual no solo analizaron el pedido de este bono de emergencia sino también la situación de la actividad en la Cuenca Neuquina.

El titular de Petroleros Privados sostuvo que aguarda la convocatoria a un espacio de negociación con las empresas ya que aseguró que "no comparten el pedido de un bono pero sí los fundamentos porque este año con el pago de los artículos 223 bis (a los trabajadores suspendidos) la gran mayoría no van a cobrar aguinaldo o va a ser reducido".

Este es el eje del pedido de un bono de 50.000 pesos a pagarse en enero que hizo el gremio este martes ya que según explicaron los trabajadores que estuvieron en stand by, con las suspensiones reguladas por el artículo 223 bis de la Ley de Trabajo, al cobrar una suma fija no remunerativa esos pagos no suman para el cálculo del aguinaldo.

No obstante, Pereyra destacó que "el pedido es para todos los trabajadores, no solo los suspendidos".