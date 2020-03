Piden fiscalización para garantizar los Precios Cuidados en Bariloche

Los concejales del Frente de Todos manifestaron su preocupación por "presuntos incumplimientos" por parte de los supermercados en Bariloche del programa Precios Cuidados y pidieron reforzar la fiscalización por parte del gobierno provincial y municipal.

"Es fácil controlar el programa con la aplicación de precios cuidados que se baja en el celular. Con esa aplicación, salen los supermercados de la región patagónica y aparecen los productos con el precio de referencia", destacó la concejal Roxana Ferreyra.

El programa Precios Cuidados se basó en un acuerdo del gobierno nacional con empresas de supermercados y proveedoras de productos de consumo masivo para garantizar "más de 310 productos de distintos rubros con una baja promedia del 8%".

En una recorrida por varios locales comerciales de Bariloche se detectó la falta de productos no perecederos especialmente. "No encontramos leches de precios cuidados, ni queso cremoso en stock. Ni frutas ni verduras, solo papa y cebolla".

En la comunicación al Poder Ejecutivo de Nación, el bloque no solo denuncia la falta de productos del programa sino que además solicita una mayor fiscalización por parte de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro y a la Omiduc (Oficina Municipal de Información y Defensa al Usuario y Consumidor)

"Recorriendo varios supermercados con algunos compañeros, nos encontramos con que los precios no están señalizados. No hay productos en las góndolas y falta stock", resumió Ferreyra y aclaró: "En un supermercado, por ejemplo, encontré carne picada con color feo. Hay productos que no son de buena calidad. Que esté dentro del precios cuidados no quiere decir que sean de mala calidad".

Ferreyra recordó que la aplicación también tiene un espacio para que los consumidores denuncien faltantes.