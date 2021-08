Piden proteger y no asustar a un cóndor andino que fue visto en la zona de Aguada de Guerra

La presencia de un cóndor andino entre Los Menucos y Aguada de Guerra, llamó la atención de lugareños y de quienes transitan habitualmente la ruta nacional 23. El ave de gran porte, de 3 años de edad, llamado Karut, fue visto durante esta jornada, a pocos metros de la cinta asfáltica, posado en uno de los poste del tendido eléctrico y también en el piso. Su presencia, en una zona donde no se ve con frecuencia este tipo de aves, genera sorpresa y curiosidad.

Desde la Fundación Bioandina Argentina y desde el Programa de Conservación del Cóndor Andina, piden a la población, “no asustarlo, ni darle de comer”.

“Karut fue liberado en septiembre 2019, en la última suelta de cóndores que se hizo antes de la pandemia. Tiene un un transmisor satelital en una de sus alas y eso nos permite saber cuales son los desplazamientos” detalló Silvia Peralta, de la Fundación Bioandina Argentina.

Karut fue fotografiado posado en un poste del tendido de la red eléctrica. Foto: gentileza.

Agregó que el cóndor es un animal muy curioso y a veces se acerca a las personas. “Es un ave de gran porte y muchas veces causa temor en las personas. Pedimos por favor que no le den de comer y que no lo asusten. El cóndor es un animal carroñero y una de las funciones que tiene es, al comer la carroña, limpiar los focos de infección. Observemos y disfrutemos su vuelo, pero no lo molestemos. Necesitamos cuidarlo”, manifestó Peralta.

Desde el Programa de Conservación del Cóndor Andina se llevan liberado 57 cóndores andinos en la costa atlántica rionegrina.

Peralta pidió a la población informar cualquier anomalía que observen en el ave para poder saber en la Fundación si tiene algún problema que le impidiere volar.

Facebook: Programa Conservación del Cóndor Andino; Instagram: @conservacioncondorandino y WhatsApp: 2944715342