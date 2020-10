Piden que se declare responsable a un policía por dispararle a un preso en Bariloche

El Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare penalmente responsable a un empleado del Servicio Penitenciario que se desempeña en el Penal 3 por los delitos de lesiones graves e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El hecho ocurrió el 2 de mayo del 2016 pasadas las 16, en el pasillo externo del pabellón 1, próximo a las celdas 2, 3 y 4 donde se generó "una reyerta" entre un grupo de internos. Desde el Ministerio Público detallaron que "en el marco de una intervención autorizada por el jefe del Penal 3 de ese momento, el acusado -integrante del Cuerpo de Intervención Especial Penitenciaria (CIEP)- utilizó deliberadamente el arma anti tumulto, suministrada por la Policía de Río Negro, disparando directamente de frente y a corta distancia en dirección a la víctima".

El interno perdió un ojo y sufrió una deformación del rostro.

En su alegato final, el fiscal Guillermo Lista mencionó los relatos de quienes fueron testigos y víctimas de ese procedimiento que lograron identificar a quiénes lo protagonizaron y los roles que desempeñaron.

"Se pretende justificar esta acción, pero fue una situación fuera de control y de todo reglamento", agregó el fiscal.

Otra de las hipótesis que se expuso en el debate fue que la herida en el ojo de la víctima "fue producto de una pelea entre los internos, con un arma tipo lanza y que el imputado fue injustamente acusado".

Lista señaló que los mismos testigos descartaron "el uso de elementos tipo lanza" en las peleas entre los internos.

"Se han verificado las diferentes lesiones recibidas por las víctimas en esa jornada y todas son producto de la utilización de proyectiles de posta de goma", agregó. Descartó el uso de un arma blanca tipo lanza, de acuerdo al informe de los peritos balísticos y el médico del Cuerpo Forense.

"No nos podemos apartar del paradigma constitucional. Las cárceles deben ser para readaptación y no para castigo. No puede permitirse que el uso de este tipo de armas semiletales en estos ámbitos y en condiciones particulares sea el primer recurso a utilizar. Hay otros métodos previstos por el reglamento", manifestó Lista.

Los defensores particulares del acusado, Estanilao Cazeaux y Pablo Calello, solicitaron la absolución. "No se pudo acreditar en este debate que la víctima perdió el ojo de la forma en que lo plantean las partes acusadoras. No han podido derribar la teoría del caso de la explosión del lóbulo ocular por algún otro elemento que no tenga que ver con una posta de goma", expresaron.

El acusado insistió en su inocencia y pidió justicia por el hecho que lleva más de cuatro años.