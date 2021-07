Piedrabuena, sin jury y con menos días de feria reconocidos en la liquidación final

El Jurado de Enjuiciamiento archivó ayer la causa contra el exjuez Diego Piedrabuena. La decisión no tiene impacto sobre las causas penales o civiles abiertas contra el exmagistrado.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia resolvió reconocerle solamente 14 días hábiles de feria judicial en la liquidación final de haberes, en vez de los 67 que reclamaba el exjuez.

La decisión del Jurado fue por unanimidad. Explica en sus fundamentos que “lo que se persigue mediante el enjuiciamiento político es esencialmente precisar si el magistrado es o no hábil para continuar en el ejercicio de sus funciones, mas no castigar a la persona. Por ello se ha dicho que el enjuiciamiento político termina o agota su objetivo cuando el funcionario se separa o ya no está en el cargo”.

Al mismo tiempo aclara que “el archivo de este legajo no obsta que la conducta del renunciante pueda ser eventualmente juzgada en un proceso penal o civil, ni impide la prosecución de las investigaciones en curso”.

Piedrabuena tiene al menos dos causas penales en contra. Una por atentado a la autoridad, por el escándalo en el hipermercado.

Otra más grave, por presunta coacción contra el fiscal Andrés Azar.

En este legajo está acusado de confeccionar y hacer circular un documento en formato pdf con textos y fotos injuriantes y calumniosos contra el fiscal. Por este motivo allanaron sus vivienda, le secuestraron las computadoras y los teléfonos celulares, lo que precipitó su renuncia.