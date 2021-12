Pobladores trabajan sin descanso para proteger con cortafuegos a Río Villegas

En medio de la nube de humo, que por momentos es intensa y genera irritación en los ojos, el sonido de las motosierras es constante y la tarea de los voluntarios incesante. La idea es hacer un extenso cortafuego con el volteo de pinos y otros árboles en una franja ancha, que funcione como barrera del fuego en caso de que el incendio que se inició hace 21 días se dirija hacia el poblado de Río Villegas.

En este pequeño pueblo viven unas 40 familias. Sus casas están a unos 70 kilómetros al sur de Bariloche, ubicadas entre los ríos Villegas y Manso, y entre la ruta nacional 40 y la provincial 83, que es de ripio y atraviesa todo el valle del Manso hasta la frontera con Chile.

Esta población es la que tiene mayor riesgo de quedar cerca de las llamas porque el avance del incendio forestal que se desató el 7 de diciembre en el lago Martin, avanzó en dirección sudeste y extendió su superficie de manera exponencial (que llegaba hasta ayer a 4.187 hectáreas), ayudado por el viento y las complicaciones para que los brigadistas intervengan en el terreno.

Desde hace días la cola del incendio está al otro lado del cerro Santa Elena, a unos 4 kilómetros en línea recta de Villegas. Por eso, los pobladores fueron visitados por autoridades que no solo registraron sus nombres, sino que además les indicaron la posibilidad de una evacuación, aunque por el momento nadie quiere abandonar su casa.

Pobladores y guías de rafting se organizaron y trabajan cada día desde las 5 de la madrugada en Río Villegas. Foto: Chino Leiva

Mientras los pobladores observan con preocupación lo que ocurre al otro lado del cerro Santa Elena, y temen lo que pueda pasar mañana cuando están pronosticados vientos de unos 50 km/h, un centenar de hombres y mujeres, entre pobladores de todos los parajes de la zona, trabajadores y guías de rafting, principalmente, trabajan desde las 5 de la madrugada en la realización de cortafuegos. Ya avanzaron más de 7 kilómetros desde la confluencia de los ríos Villegas y Manso.

“Vimos que no había respuestas y el incendio avanzaba, por eso nos organizamos para hacer cortafuegos”, señaló a RÍO NEGRO uno de los guías de rafting que se sumó a las jornadas de trabajo que empezaron el 24 de diciembre cuando la gente de autoconvocó y organizó.

La tarea es ardua y hoy está concentrada a unos 3 kilómetros del pueblo, junto a la ruta provincial 83. Allí se voltean pinos que están dentro del predio de la estancia Cacique Foyel, con trabajos coordinados y equipos y cuadrillas conformados para cada metro cuadrado que se avanza. “Se empezó como un conglomerado de personas y hoy somos un equipo sólido de trabajo”, dijo a este diario otro guía que se sumó desde el primer día como todos los trabajadores de las empresas de rafting Extremo Sur y Co-Huinco, que realizan su actividad turística en la zona.

Las tareas están centradas hoy a unos 3 kilómetros de la población de Río Villegas. Foto: Chino Leiva

“La gente está trabajando a una distancia muy lejana del foco principal, haciendo cortafuegos. Por el momento no hay riesgo, pero todo depende de los vientos”, señaló a RÍO NEGRO Rodrigo Ceballos, colaborador de la Comisión de Fomento que remarcó que no se permite el ingreso a personas voluntarias que no estén en los equipos que ya trabajan en el lugar y solo se piden donaciones de agua mineral y cítricos, para asistir a los que trabajan en el volteo de los árboles.

Para Luis Huenchupán, de la comunidad Huenchupán, “el trabajo que ha hecho el poblador es inmenso, hemos tenido el apoyo de Splif y mucha gente particular que se han arrimado al lugar, el trabajo ha sido de muchos kilómetros de corte de fuego”, explicó desde el punto de inicio de estas tareas, en la confluencia de los ríos Villegas y Manso, donde se evidencia la ancha franja que se despejó de vegetación, paralela al río Manso.

En otro punto de ese cortafuegos, más arriba, trabajaban hoy los pobladores. “Hacemos una faja de volteo para atajar el fuego y para permitir que pasen los autobombas y los vehículos de emergencia en caso de ser necesario”, señaló Daniel Monsalve, un poblador del Manso Inferior que hoy derribó varios pinos junto a las cuadrillas.

El volteo de pinos es constante en una ancha franja entre la ruta provincial 83 y el río Manso. Foto: Chino Leiva

Entre los pobladores y voluntarios hay malestar con Parques Nacionales. Consideran que se dejó avanzar el fuego y que no se atacó con dureza los primeros días, cuando se trataba de tres focos chicos en la ladera del lago Martin.

También hay enojo con el gobierno provincial que hace pocos días, después de la Navidad, envió funcionarios de diversas áreas y montó un comité de operaciones en El Foyel, donde se preparó una escuela para eventuales evacuaciones. Según informó la provincia están en la zona la secretaria de Seguridad, Betiana Minor, el titular de Protección Civil, Adrián Iribarren, la ministra de Turismo, Martha Vélez, y hoy llegó el ministro de Agricultura, Carlos Banacloy.

Guías de rafting de dos empresas que operan en río Manso se sumaron a las cuadrillas de trabajo. Foto: Chino Leiva

“Si hubiesen actuado antes … estamos hablando del 7 de diciembre que fue el rayo y nosotros estamos hace diez días metidos adentro del monte tratando de darle una solución y no la vemos, realmente estamos en las manos de Dios”, señaló Huenchupán.

En Río Villegas el ingreso por la ruta provincial 83 es controlado por la Policía de Río Negro y la Comisión de Fomento, a cargo de Pablo Albornoz, coordina las donaciones y la logística para los bomberos voluntarios que llegaron como apoyo desde otros puntos de la provincia. Entre los pobladores y guías de rafting se gestionan las tareas diarias para cortafuegos.

El volteo de pinos es masivo en la zona, para realizar el cortafuegos. Foto: Chino Leiva

Las tareas en el incendio

El Comité de Emergencia informó esta tarde que hoy operan tres helicópteros, pero los aviones hidrantes no pueden trabajar porque las condiciones de visibilidad y generación de humo «hacen imposible el trabajo simultáneo».

Según el reporte trabajan en el incendio en lago Martin 84 personas de parques nacionales, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y Splif, entre las diversas tareas, no solo brigadistas. Un grupo trabaja combatiendo el fuego en las estribaciones este del cerro Santa Elena y otros en las proximidades de las poblaciones de lago Steffen.