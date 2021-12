Los pobladores de Río Villegas temen y resisten el avance del incendio

“Estamos muy temerosos de lo que vaya a pasar mañana dado que el pronóstico marca vientos de 50 km/h, el fuego lo tenemos a unos 4 kilómetros, está metido en un cañadón y hay un mallín, eso es lo que nos está favoreciendo en este momento”, dijo con tono pausado Luis Huenchupán, un guía de turismo de la zona y poblador de la comunidad Huenchupán, ubicada en jurisdicción del parque nacional Nahuel Huapi, entre el río Villegas y la ruta nacional 40.

Desde la confluencia de los ríos Villegas y Manso, donde salen habitualmente las excursiones de rafting, Huenchupán observa el ancho cortafuego que realizaron los pobladores y voluntarios días atrás. Esa línea ancha con la vegetación derribada trepa laderas y avanza por más de 7 kilómetros hasta llegar a un lado de la ruta provincial 83 donde hoy se concentraban las tareas.

El principal temor es el viento y nadie sabe qué puede pasar. Hay tonos de resignación con lo que la naturaleza disponga y también de enojo por lo que consideran una actuación tardía de los brigadistas de Parques Nacionales y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Luis Huenchupan teme lo que pueda provocar el avance del viento. «Esperemos que no sea en vano todo lo hecho», dijo al mirar el cortafuegos junto al río Manso. Foto: Chino Leiva

“Ha pasado la gente de parques diciéndonos que quedamos bajo nuestra responsabilidad, ellos piden que nos retiremos, pero quién se va a ir, quién abandona la casa, nadie. Hay gente que tiene animales, el sacrificio que has hecho de años puede caer en diez segundos”, opinó Huenchupán a RÍO NEGRO.

Para Andina Enriquez la visión es más optimista. “Confío que se va a cortar el fuego. Primero no venía nadie, pero ahora estamos más tranquilos. Yo le digo a mis nietos que no tengan miedo”, dijo la mujer que se instaló con su esposo hace 40 años en el pequeño poblado donde crió a sus seis hijos y hoy atiende un pequeño kiosco.

Andina está arraigada a su tierra y no quiere irse del lugar. “A mi no me han dicho nada, pero no voy a salir por mis animalitos. Voy a defender el hogar”, aseguró y remarcó que tiene instrucciones de mojar el techo y los alrededores de la casa, que está ubicada a pocos metros del río Villegas.

La mujer de contextura pequeña es parte de la historia de este pueblo donde hoy viven unas 40 familias y se convirtieron en el poblado en riesgo por el avance del fuego, aunque las autoridades también notificaron del peligro y eventual evacuación a los habitantes de El Manso Medio e Inferior, porque la ruta provincial 83, que pasa por Villegas, es la única vía de escape.

El pequeño pueblo de Río Villegas bajo la amenaza del incendio próximo. Foto: Chino Leiva

Daniel Monsalve vive en El Manso Inferior y tiene una despensa. Hoy trabajó con las cuadrillas y tiró varios pinos enormes a la vera de la ruta 83. “Estamos medio asustados, pero más el pueblito de Villegas, nosotros abajo todavía no porque el fuego no ha apuntado para allá”.

En las cuadrillas que realizan el cortafuego trabajan un centenar de personas, muchos son pobladores pero también hay trabajadores de las estancias de la zona, vecinos de otros parajes y guías de rafting.

“Esto nos ha fortalecido mucho más de lo que pensábamos, por la unión en la población, en general de todos”, resaltó Huenchupán.