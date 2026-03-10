Yachting en La Angostura, este jueves: compite la primera tripulación femenina de la Patagonia

Este jueves 12 (de marzo) Villa La Angostura vuelve a convertirse en capital nacional de la vela. En las imponentes aguas del Nahuel Huapi se disputará el Campeonato Argentino de la clase J24, uno de los monotipos más competitivos y convocantes del país.

Desde este jueves, por cuatro días, La Angostura se transforma en la capital nacional de la vela.

La organización estará a cargo del Club Andino Villa La Angostura (CAVLA) en conjunto con Cumelén Country Club, que recibirán a 23 embarcaciones ya confirmadas para la competencia. Se espera un espectáculo náutico de primer nivel, con tripulaciones provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Bariloche, Chile, Uruguay y, por supuesto, representantes locales de La Angostura.

El J24 es una clase reconocida por su paridad y exigencia técnica: barcos idénticos que ponen el foco en la estrategia, la táctica y el trabajo en equipo. Cada largada promete ser intensa y cada regata, una verdadera batalla táctica en un escenario natural inigualable.

De las 23 embarcaciones participantes hay cuatro tripulaciones netamente femeninas, incluye la primera tripulación femenina de la Patagonia.

El Nahuel Huapi, con sus vientos cambiantes y paisajes imponentes, será nuevamente protagonista. Las condiciones típicas de la zona —brisas térmicas, roladas y rachas impredecibles— exigirán máxima concentración a los timoneles y una lectura fina del lago.

Además del nivel deportivo, el Campeonato generará un importante movimiento turístico y social en la localidad, consolidando a Villa La Angostura como una plaza fuerte de la vela nacional.

Con la cuenta regresiva en marcha, equipos y organizadores ultiman detalles para lo que promete ser una verdadera fiesta del yachting argentino.