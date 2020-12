Polémica audiencia en el caso de abuso sexual contra el odontólogo de Cipolletti

La audiencia de revisión de prisión preventiva en la causa de abuso sexual contra el odontólogo de Cipolletti Mariano Marqués dejó un sinfín de polémicas, tanto en declaraciones de los defensores como del propio juez quien pidió reservas a la publicación mediática de la audiencia.

Guillermo Baquero Lazcano, magistrado que analizó la medida cautelar, pidió por el resguardo de la víctima aunque nada dijo sobre el imputado pese a lo insistente que fue su abogado respecto del resguardo de la información.

Mientras se esgrimían los alegatos para definir si el odontólogo, acusado de un grave abuso sexual con acceso carnal, debía seguir en prisión, la defensa de Marqués, encabezada por Gustavo Lucero puso en duda que el hecho tuviera que encuadrarse en un caso de violencia de género como lo marca la ley.

Aseguró que no se trataba de un hecho de violencia contra una mujer. Los argumentos de la defensa fueron criticados duramente, tanto por la fiscal adjunta Ana Camporesi como por la querellante Nadia Kubatov. Incluso, la propia víctima, se refirió al hecho e indicó que era un claro hecho de violencia, revelaron las fuentes.

En esa sintonía, Baquero Lazcano ratificó el fallo de su colega Laura González Vitale que señaló que claramente se trata de un caso de violencia contra la mujer.

El magistrado en su resolución indicó que la del caso del odontólogo es una de las violencias más categóricas sobre la mujer, que es la sexual. Porque tiene que ver con una situación de desigualdad. Es un caso en el que la paciente va al odontólogo, se pone en manos de él, confía en él para mejorar su salud. El resultado fue la confirmación de la preventiva por cuatro meses.

Fue el defensor Gustavo Lucero quien consultó sobre cómo iba a circular la información teniendo en cuenta que se trata de un caso de abuso sexual y se debe resguardar la identidad de la víctima.

Sin embargo quedaron dudas si lo que se buscaba proteger realmente no era la identidad del acusado. El juez pidió prudencia en el manejo de la información. Por eso este medio resguarda la identidad de la víctima y en cuanto al odontólogo se le da el tratamiento de acusado ya que para la ley todavía es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Empero, deben resguardar los datos sensibles tampoco hay motivos para ocultar lo que ocurrió en la audiencia, máxime porque se trató de un acto administrativo y judicial del Estado.

De hecho, la fiscal Camporesi recordó que se trata de una audiencia pública porque no hay menores involucrados. El abogado Lucero, además de reiterar que no se trata de un caso de violencia de género señaló que la conducta ejercida por el odontólogo sobre la mujer no fue una amenaza porque no le dijo que iba a terminar flotando en el río, sostuvieron las fuentes consultadas.

La querellante Kubatov, advirtió en referencia a los dichos de la defensa, que "hay que tener responsabilidad de las cosas que se dicen” y los conminó a aplicar perspectiva de género porque hay una ley en el país que asi los obliga. Recordó que esa ley se sancionó por la muerte de una mujer, que es Micaela García.