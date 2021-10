Polémica tras el «despido» de una veterinaria en el municipio de Roca

Lourdes Villanueva, conocida por su trabajo como veterinaria en el municipio, denunció en redes sociales su "despido" injustificado del área de Bienestar Animal. La mujer a cargo del quirófano móvil, también alegó maltrato por parte de la directora de Ambiente, Laura Juárez y sembró sospechas sobre la desaparición de 300 frascos de ketamina, en un hecho ocurrido en el año 2014

"Después de cumplir mi horario, llegada a la tarde recibo una notificación de despido. Fue sin previo aviso, teniendo un legajo intachable y dando lo mejor de mí como profesional", de esta manera inició su relato Villanueva. Fue su testimonio audiovisual el que rápidamente fue viralizado por su labor conjunta con los proteccionistas locales.

La mujer fue informada del cese de sus funciones el lunes 4, luego del finalizar su jornada laboral. No fue advertida con previo aviso y tampoco le fueron justificados los motivos. La responsable de tal decisión, según Villanueva, recae directamente en Laura Juárez, quien se desempeña en Ambiente desde la intendencia de Carlos Soria, en 2003.

La médica veterinaria dijo que fue la propulsora en la ciudad del quirófano móvil, como una forma de acercar a los barrios y a los sectores de más bajos recursos la atención de sus mascotas. Una labor, que cuando llegó en 2014, el Ejecutivo no realizaba. "Nunca hubo antes un equipo de veterinarios en la calle, yo lo hice", enfatizó.

Villanueva, quién también se desenvuelve en el ámbito privado, expuso un maltrato reiterado por parte de Juárez. Al parecer todo comenzó cuando el equipo de trabajo veterinario se negó a desarrollar horas extras, las cuales no iban a ser retribuidas por el parte del municipio.

"Sentíamos que era una explotación la extensión horaria", sentenció la mujer quien aclaró que no era empleada de planta permanente sino que tenía un contrato que todos los meses era renovado por las autoridades de la comuna.

Antes de hacer conocida su denuncia, la mujer envió una carta a la jefa comunal como modo de ponerla al tanto de la situación vivida. A Soria la deslinda de responsabilidades y agradece su acompañamiento en estos años de trabajo. "Yo tengo la corazonada que la intendenta no tiene el mínimo conocimiento de lo que ocurre en ambiente", precisó.

Yo siempre confié en el Estado y por esta señora (Juárez) no quiero dejar de pensar que desde lo público se pueden hacer un montón de cosas Lourdes Villanueva, veterinaria despedida

La mujer manifestó su preocupación por el futuro del área y de los animales de los sectores más periféricos de la ciudad. Precisamente es a su trabajo barrial al cual lo dota de una importancia significativa, como una mejora en la calidad de vida de perros y gatos, así como método de prevención por posibles enfermedades zoonóticas en la población.

"Me llevo en el corazón a cada uno. Tranquilamente me podría haber quedado en una veterinaria. Elegí estar donde estuve, pero a mi me echaron. Yo elegí estar codo a codo con la gente, trabajar en los barrios. No tengo palabras para agradecer tanto cariño de la gente", rescató entre lágrimas.

Esta semana está prevista la atención del quirófano móvil en barrio Chacra Monte, brindando atención desde el predio del centro comunitario. Según Villanueva, esta iniciativa fue tomada sin su consentimiento y sin conocimiento de la compleja realidad del sector.

Dado el volumen de "seres sintientes", se preveía una atención de 2 meses durante el verano, algo que en la actualidad se redujo a tan solo 2 semanas. "La campaña de Chacra Monte salió de la nada, dieron 340 turnos y no están capacitados para dar esa cantidad. Tampoco tienen veterinario", añadió.

Denuncia por medicamentos

La médica denunció que al momento de recibir la administración del cargo, existían medicamentos con más de 10 años de expiración y una falta de material instrumental quirúrgico para la atención.

Además, expuso que en 2014 dio de baja medicamentos de ketamina que se encontraba sin la rendición correspondiente. En Bariloche ocurrió una situación similar en junio de este año, cuando desaparecieron 300 frascos de este medicamente cuyo uso debe remitirse permanentemente a las autoridades nacionales dado su peligrosidad.

La ketamina es utilizada como anestésico, pero producto de sus efectos alucinógenos es altamente apreciada en el mercado ilegal para su uso como droga recreativa.

"Yo di de baja esos frascos para que el municipio no quedara pegado. Fue en 2014 y pase noches enteras para que no sea un escándalo. Tengo pruebas de todo", finalizó.

Este medio buscó una respuesta de parte de las autoridades municipales luego de que el video se difundió por las redes sociales. Según explicaron desde el área de prensa, a esta hora de la mañana aguardan el informe que se le requirió a Juárez, para hacer un descargo sobre las acusaciones de la ahora exveterinaria de la Municipalidad de Roca.