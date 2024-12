Acusaron al hermano del sospechoso del homicidio como partícipe necesario, en Cutral Co

El juez de Garantías, Lisandro Borgonovo aceptó la acusación contra un varón, hermano del sospechoso de asesinar a otro, en Cutral Co. El delito que se le atribuyó fue el de partícipe necesario del homicidio agravado. El muchacho quedó en prisión preventiva por el lapso de dos meses, según resolvió el magistrado. La víctima está identificada como Carlos Gabriel Conejero.

En las últimas horas de la tarde del jueves, se concretó una audiencia de formulación de cargos contra un muchacho, identificado como N.A.F. Fue la fiscal Gabriela Macaya, quien le atribuyó haber colaborado con el homicidio de Carlos Gabriel Conejero.

En la teoría del caso, Macaya describió la participación de N.A.F esa madrugada, alrededor de las 4. Este muchacho pasó a bordo de su auto Volskwagen Gol, de color rojo por avenida Carlos H. Rodríguez y a la altura de 13 de Diciembre advirtió un grupo de personas.

Además de la víctima con dos adolescentes de 15 y 16 años, estaba otro joven, al que se presume estaba dirigido el ataque.

En la audiencia, la fiscalía indicó que N.A.F detuvo el auto sobre 13 de Diciembre y hasta allí llegó su hermano -J.F quien se encuentra prófugo hasta el momento- a bordo de un Volkswagen Bora. Éste último arribó, según la hipótesis, luego que el ahora imputado le avisó por teléfono celular que en la esquina estaba un muchacho con quien J.F. tenía conflictos desde hacía tiempo.

Tal la teoría del caso, J.F recibió de parte del imputado un arma de fuego y después de hacer una vuelta en «u» volvió hacia la avenida Rodríguez, regresó hacia el sitio donde estaba el grupo de jóvenes y desde el auto disparó. Lo hizo a través de la ventanilla del acompañante que tenía el vidrio bajo y después huyó del lugar. Hizo solo un disparo.

Fue ese balazo el que recibió Conejero, que no era la persona con quien tenía conflictos del sospechoso y, a pesar de haber sido asistido en el hospital, donde fue trasladado no logró sobrevivir. El disparo ingresó por la zona intercostal derecha y salió por la izquierda.

Macaya dijo que si N.A.F no hubiese aportado el arma de fuego con la que se concretó la agresión, el hecho no hubiese ocurrido. Además, le dio precisiones a su hermano sobre el lugar donde estaba la víctima. Ante estas circunstancias es que le atribuyó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de partícipe necesario.

La fiscalía pidió para N.A.F prisión preventiva por cuatro meses, el mismo plazo que dura la investigación al sostener que se cumplen los dos riesgos: de entorpecimiento de la investigación y de peligro de fuga.

La defensa particular pidió prisión domiciliaria

A su turno, la defensa particular de N.A.F, Angélica Muñoz, rechazó la acusación contra su asistido y a la vez solicitó que la prisión sea domiciliaria. Ofreció la dirección donde podría alojarse mientras dura la medida e indicó que podría tener algún dispositivo electrónico, como la tobillera. Recordó la sobrepoblación de las unidades policiales de la zona.

Una vez que el juez Borgonovo escuchó a las partes, dio por formulado los cargos, aunque dispuso que en vez de cuatro meses de prisión como lo solicitó fiscalía sean dos los meses de prisión preventiva.

Mientras tanto, se continúa con la búsqueda del sospechoso de haber efectuado el disparo que todavía no fue detenido.

Allanamientos y secuestros

En la serie de diligencias que ordenó la justicia para avanzar en el esclarecimiento de este homicidio, ya fueron secuestrados una vaina 9 milímetros; el auto Volkswagen Bora donde iba el presunto autor y una bolsa con dinero: había $ 3.900.000 en su interior.

También, se incautó una mochila que pertenece a una joven que conducía el Bora en el momento en que fue interceptado por la policía esa misma madrugada del jueves.

La vaina fue hallada entre la puerta y el asiento del conductor, según se informó en la audiencia. Mientras que el proyectil se lo ubicó en inmediaciones al lugar del hecho. Se busca todavía el arma con la que se cometió el crimen.

En la misma audiencia se informó que la persona que conducía el auto Bora no es la misma joven que estaba junto al sospechoso, al momento de disparar. Se indicó que, al parecer, la mujer que estaba con el Bora había recibido un llamado para llevar el auto hacia la salida de Cutral Co. Sin embargo, no logró hacerlo porque la Policía la interceptó en Alem y Nolasco, de Cutral Co.

La autopsia de Conejero estaba prevista para esta mañana en Neuquén. Por otra parte, tampoco se conoce dónde se ubica el muchacho al que iba dirigida la agresión y que terminó con la muerte de Conejero. En la misma audiencia, la fiscal Macaya explicó que este joven vive en Neuquén desde febrero de este año porque acá tenía problemas y que llegó a la ciudad, dos días antes del ataque.