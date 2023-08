Ante los intentos de robo, comerciantes de Neuquén se protegen y apuntan a grupos organizados

Este fin de semana y sobre todo las últimas horas del domingo, estuvieron marcadas por la difusión de intentos de robo en distintos comercios de Neuquén, una situación que preocupa a los comerciantes. Desde la Cámara de Comercio informaron acerca de los hechos y aseguraron que son grupos organizados de pocas personas. Muchos decidieron pasar la noche dentro de sus locales y la asociación civil recomendó tomar todos los recaudos posibles. Además, exige más seguridad por parte del gobierno.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Georgina Ñanco, informó a Diario RIO NEGRO que uno de los hechos marcados fue el de ayer a la tarde con un intento de robo frustrado a una carnicería, y que luego comenzaron a conocerse más hechos.

En esa oportunidad, mencionó que «la policía logró detener a la camioneta Hilux en la que iban los ocupantes». «Así fue toda la tarde en distintos puntos de Neuquén«, afirmó.

«Estuvo presente esta ola de vandalismo que se agudizó a partir de las 8 de la tarde, cuando ya empezó a oscurecer», relató Ñanco. Indicó que se trató de pequeños grupos repartidos en distintos barrios de la ciudad. «La zona más atacada fue el oeste», afirmó.

Ñanco expresó «estos son hechos de vandalismo, no es hambre, están aprovechando este momento para hacer este tipo de vandalismo, no es la gente que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes«.

La presidenta de la Cámara de Comercio, garantizó que las personas que ingresan «no roban productos de primera necesidad, no van a la comida, van a otras cosas como bebidas o zapatillas». Comentó que llegadas las 21, la policía recomendó a los comerciantes cerrar, «estaban tratando de cubrir todas las zonas pero sugerían que ya fueran cerrando para evitar que ingresen», contó.

De hecho, anoche tambíen se difundió un video de un grupo de personas que se reunieron en un supermercado ubicado en Rodhe y Belgrano. Desde la Policía de Neuquén reforzaron la seguridad en la entrada del establecimiento para evitar inconvenientes, aunque trascendió que diferentes personas se subieron al techo del supermercado.

También este fin de semana ya se registraron diferentes hechos delictivos en la provincia. El sábado por la noche, un grupo de encapuchados ingresó a un supermercado de la calle Río Senguer en la ciudad de Neuquén, e intentó llevarse mercadería sin pagar. Videos sobre el hecho comenzaron a circular en grupos y redes como un «saqueo», y terminó con varios de los asaltantes detenidos a la fuerza por personal del comercio y luego, por la Policía.

Por esto, los comerciantes se autoconvocaron por redes para reunirse y hacer guardia durante la noche. «Se vivieron momentos muy tensos y tristes a la vez, como ver a los comerciantes con palos dispuestos a defender sus comercios«, expuso. «Vimos empleados arriba de los techos con botellas, familiares tratando de defender su fuente de trabajo en las veredas y acá a 50 metros estaban los delincuentes esperando a ver en qué momento podían ingresar», contó.

«Eran grupos chicos, pero están todos comunicados por las redes», contó la presidenta de la Cámara de Comercio. «Estaban organizados para hacer este tipo de vandalismo», manifestó.

Ñanco señaló: «estuvimos parados en algunas esquinas estratégicas, algunos en vehículos, otros asistiéndonos entre nosotros». «Íbamos de un lugar a otro, donde decían que estaban yendo, íbamos y tratábamos de espantarlos», relató.

Llegando la madrugada, algunos comerciantes tomaron la decisión de resguardar sus locales. «Hubo algunos que se permanecieron durante la noche encerrados en sus comercios, algunos durmieron adentro y otros se quedaron afuera», narró Ñanco.

La presidenta de la Cámara de Comercio reclamó «veíamos que había custodia en las grandes superficies pero en los pequeños comercios teníamos que llamar nosotros». «Ellos mutaron a los pequeños comercios porque a los grandes no podían ingresar, los pequeños quedamos a la deriva», agregó.

Intentos de robo: comerciantes se protegen y exigen más seguridad

«Lo que se vivió no se tiene que volver a vivir, estamos pidiendo que el estado garantice la seguridad, esto tiene que haber estado previsto», manifestó Ñanco. «Estamos pidiendo que el gobierno refuerce la seguridad en las calles«, añadió.

La presidenta de la Cámara de Comercio señaló que hubo algunos que fueron vandalizados completamente. «Un comerciante soldó toda la reja», indicó.

Ante los hechos, desde la asociación sugieren que los comerciantes tomen los recaudos necesarios. «Si necesitan trabajar con la reja baja que lo hagan, que busquen la manera de brindarse seguridad», expuso.

«También recomendamos que si ven grupitos juntándose en la esquina, y también va para los vecinos, que llamen a la policía», recomendó Ñanco.

La presidenta de la Cámara de Comercio hizo hincapié en que «el gobierno salga a decir de qué manera va a prevenir esto, no puede ser que la justicia siga siendo tibia», expresó.

«El comerciante hoy está agrupado, otra vez estamos alerta todo el tiempo», comentó Ñanco. «Queremos trabajar medianamente tranquilos sabiendo de que hay un estado que nos respalda», manifestó.

Este sábado hubo un robo grupal en un supermercado de Cutral Co

En la tarde de este sábado, un grupo de entre cinco y seis personas, todas vinculadas a una misma familia, intentó llevarse comida sin pagar de un supermercado de La Anónima en Cutral Co.

Rápidamente, personal de seguridad del lugar dio aviso a la Policía, que al llegar redujo y detuvo a los asaltantes. No hubo heridos, se informó oficialmente.

Este domingo, tres varones y tres mujeres fueron imputados por el intento de hurto en el supermercado. Intentaron llevarse ropa, bebidas alcohólicas, yerba, azúcar, entre mercaderías, y según la fiscalía argumentaron que lo hacían «por la situación económica».

Les impusieron un mes de prisión domiciliaria. El delito que le atribuyeron a los imputados fue hurto calamitoso en grado de tentativa, en calidad de coautores.