Atropelló y mató a un nene de 3 años en Roca: ofreció $15.000 para zafar

Kevin Natalini, el joven de Roca que a principios de febrero en Roca atropelló y mató a un nene de 3 años y dejó gravemente herida a su mamá, no pudo zafar del juicio. Quiso acogerse al beneficio de la suspensión del juicio a prueba y ofreció un resarcimiento de 15 mil pesos que luego elevó a 100.000 pesos pero el juez Julio Martínez Vivot lo rechazó y deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

Esta tarde se desarrolló la audiencia de control de acusación por el caso Valentín Monsalvez, el nene que falleció en febrero de este año cuando iba con su mamá y fueron atropellados por el Peugeot 207 que manejaba Natalini, de 21 años.

Según la teoría del fiscal Luciano Garrido, la noche del 3 de febrero, el conductor iba por la calle Vintter entre Los Sauces y Güemes (Stefenelli) como mínimo a 89 kilómetros por hora, no pudo mantener el dominio del rodado y colisionó con la parte delantera derecha del vehículo a las víctimas. Luego se fue del lugar.

Por eso debe ser llevado a juicio por “homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas agravadas en concurso ideal”.

La defensa de Natalini no sólo se opuso a la calificación legal, sino que además propuso que el joven sea beneficiado con una suspensión de juicio a prueba, además de resarcir a la familia del nene con 15 mil pesos.

Si bien su abogado defensor Darío Sujonitzky aclaró que ese monto podría variar, la propuesta fue inmediatamente rechazada por la familia de Valentín, a través del abogado querellante que los representa Marcelo Hertzriken Velasco. Sobre el final de la audiencia la defensa de Natalini elevó el ofrecimiento a 100.000 pesos.

“Esto es una solución para la vida del acusado, no para la familia de Valentín que no ha parado de sufrir desde el momento del hecho. Ni por toda la plata del mundo van a desistir de la intención de llevar esta caso a juicio. A lo largo de todo este tiempo no hubo ni una sola expresión de arrepentimiento del acusado, no hubo un mensaje, una carta, nada...”, aseguró Hertzriken Velasco.

El fiscal Garrido también se opuso al beneficio para el acusado. “Tengo presente los dos agravantes, esto es la velocidad en la que iba el vehículo y que el involucrado se haya dado a la fuga. También la pretensión punitiva que el Ministerio Público Fiscal ha dejado constancia, y que la misma será superior a 3 años de prisión”, aseguró.

Producto del accidente, Valentín perdió la vida (falleció horas después en el hospital), mientras que su madre, Adriana Galaz sufrió trauma cerrado de tórax y abdomen, fractura de cadera y pierna derecha, lesiones calificadas como graves.

Tras un cuarto intermedio para analizar las posturas, Martínez Vivot rechazó la suspensión del juicio a prueba basándose en la calificación legal propuesta, y por otro lado el resultado de un menor fallecido y otra persona con lesiones graves. Además consideró la actitud posterior al hecho que adoptó el imputado.

En los próximos días la Oficina Judicial resolverá la fecha en la que se hará el juicio, que tendrá 12 testigos, entre ellos la mamá de Valentín.