Autopsia de la mujer hallada en el basural de Neuquén: qué reveló y las hipótesis que descartaron

Este jueves hallaron en el basural de Neuquén el cuerpo de una mujer y las autoridades trabajan para identificar a la víctima fatal. En horas de la tarde, se conocieron los resultados preliminares de la autopsia. Qué reveló.

El hallazgo se registró pasadas las 10, sobre la calle Algodón. El cuerpo fue hallado en una cantera en uso, donde se trabaja material de construcción, a 300 metros del ingreso del predio que administra BASAA.

Dicha cantera tiene un solo ingreso de vehículos y es utilizado por la maquinaria que procesa la tierra para extraer materiales. El cuerpo estaba a escasos metros de una de las paredes laterales, sobre las piedras.

Este viernes el comisario inspector Juan Barroso indicó en RÍO NEGRO RADIO indicó que «no hay búsqueda activa de una persona» en la capital, pero que la víctima podría ser de otra localidad del Alto Valle o que haya desaparecido y nunca se haya hecho la denuncia.

Qué resultados arrojó la autopsia

Según informó el Ministerio Público Fiscal a raíz de los resultados preliminares de la autopsia, el cuerpo de la mujer no constató heridas de armas de fuego, ni de arma blanca. La causante de la muerte estaría relacionada con un traumatismo de cráneo.

Por otra parte, la Justicia no pudo identificar a la víctima fatal a través de la autopsia debido al estado del cuerpo.

Sin embargo, detallaron que se trataría de una mujer entre 25 y 40 años, de contextura delgada y de 1.43 metros de altura y sin tatuajes visibles.

Asimismo, estimaron que entre su deceso y su hallazgo pasaron entre 5 y 10 días. Además, indicaron que no corresponde con ninguna búsqueda de persona activa en la región.

La investigación está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi y de la asistente letrada Agustina Jarry.