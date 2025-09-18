Encuentran el cuerpo de una mujer en el basural de Neuquén: Policía trabaja en el lugar. Foto: Matías Subat

Un impactante hallazgo sacude a la capital de Neuquén desde esta mañana. El cuerpo de una mujer apareció en el basural de la ciudad.

La información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO da cuenta que por estas horas trabaja criminalística de la Policía en el lugar. El llamado que dio aviso fue pasadas las 10 y describía el lugar sobre la calle Algodón.

La investigación es impulsada por la fiscal Guadalupe Inaudi y trata de determinar, por un lado, la identidad y si la muerte fue violenta con rastros de criminalidad.

También se busca en los registros de personas desaparecidas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

El basural de la ciudad, está en la meseta de la capital, es administrado por una empresa privada y por el momento se restringió el acceso, en tanto se realizan todas las tareas judiciales.

Noticia en desarrollo.