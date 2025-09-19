Cuerpo de una mujer hallado en el basural de Neuquén: no hay denuncias recientes de búsqueda y crecen los interrogantes

El cuerpo de una mujer fue hallado este jueves en el basural de Neuquén y las autoridades trabajan para identificar a la víctima. El comisario inspector Juan Barroso informó que «no hay búsqueda activa de una persona» en la capital, pero que la víctima podría ser de otra localidad del Alto Valle o que haya desaparecido y nunca se haya hecho la denuncia. La autopsia, adelantó, se realizará entre este viernes y sábado.

Barroso indicó que el cuerpo estaba en «avanzado estado de descomposición». «Estamos hablando de más de cinco días», explicó.

A su vez, agregó: «Por las características y la vestimenta se podía presumir que se trata de una persona de sexo femenino». Sin embargo, aclaró que «todo es materia de investigación».

También, el funcionario policial que «a simple vista no se vio algún tipo de lesión«. «Es una persona de edad mediana, podríamos decir», comentó y detalló que la víctima tendría «entre 20 y 40 años».

Personal de criminalística trabajó en el lugar. El sector quedó con consigna policial.

Al mismo tiempo, comunicó que la División de Búsqueda de personas está recolectando información para poder colaborar con el esclarecimiento del hecho. «No tenemos denuncias activas de la búsqueda de una persona, puede haber alguna persona ausente y todavía no haya sido denunciada o de alguna localidad lindante, pero es todo materia de investigación», concluyó.

Encuentran el cuerpo de una mujer en el basural de Neuquén: estaba dentro de una cantera

El llamado que dio aviso se registró pasadas las 10 de este jueves y describía el punto del hallazgo sobre la calle Algodón. El cuerpo fue hallado en cantera en uso, donde se trabaja material de construcción, a 300 metros del ingreso del predio que administra BASAA.

Dicha cantera tiene un solo ingreso de vehículos, utilizado por la maquinaria que procesa la tierra para extraer materiales, aunque el cuerpo estaba a escasos metros de una de las paredes laterales, sobre las piedras.

La única manera de divisar el punto del hallazgo, es desde la altura, sobre los laterales de la cantera o desde el interior. La perspectiva lograda desde las calles que rodean el predio impide visualizar el cuerpo. La investigación preliminar es impulsada por la fiscal Guadalupe Inaudi.

El basural de la ciudad, está en la meseta de la capital, es administrado por la firma BASAA y por el momento se restringió el acceso al lugar del hallazgo desde el interior de empresa.