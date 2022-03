Balacera en pleno centro de Regina causó alarma y preocupación por incomunicación de la policía

Un enfrentamiento entre tres personas, una de ellas armadas que realizó al menos ocho disparos en la zona céntrica de Villa Regina a pocos metros de la zona bancaria y del municipio local, causó alarma entre vecinos y preocupación por la falta de teléfono fijo para alertar a la policía.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles sobre la calle Sarmiento, a pocos metros del edificio del Correo Argentino, cuando tres personas que circulaban en dos motos en sentidos opuestos, cruzaron insultos y uno de ellos sacó un arma de fuego y realizó los disparos.

Los proyectiles impactaron en la vidriera de uno de los comercios ubicados en el sector, en tanto que no hubo personas heridas y quienes protagonizaron el violento hecho no fueron identificados.

Una ocasional testigo fue la que alertó de lo sucedido minutos antes de las 16 del miércoles sobre la calle Sarmiento al 77, pero pese a los reiterados llamados a los números de la Comisaría Quinta no pudo comunicarse debido a que desde hace casi un mes se encuentran sin teléfono por el robo de cables.

En cuanto al hecho relató que un hombre y una mujer circulaban en sentido norte sur por la calle Sarmiento en una moto y al cruzarse con otra persona que también viajaba en moto en sentido contrario, la mujer a los gritos intimó al segundo motociclista a dispararles.

Fue en ese momento que el segundo motociclista sacó un revólver y realizó al menos ocho disparos que impactaron en los vidrios de una librería ubicada en el lugar y que en ese momentos se encontraba cerrada.

«Todo pasó a tres metros de donde yo estaba estacionada. Me tiré sobre el asiento del acompañante y cuando terminó todo me levanté y revisé para ver que no estaba herida», relató Patricia que vio el hecho.

Indicó que luego el motociclista que realizó los disparos giró en U para seguir a la pareja en moto, pero desistió a pocos metros «seguramente porque se dio cuenta que se quedó sin balas en el arma«, comentó.

Al mismo tiempo indicó que realizó al menos 13 llamados a la Comisaría Quinta sin poder comunicarse. «Me pregunto qué pasaría si una persona hubiera resultado herida, no hay forma de poder alertar porque no tienen teléfono. Realmente es un hecho muy preocupante», comentó finalmente.