Caminaba de manera sospechosa, estaba vendiendo cocaína en una calle de Cipolletti

La noche del miércoles cayó sobre el barrio La Alameda de Cipolletti y, con ella, las intenciones de un joven para continuar vendiendo droga. El hombre de 28 años fue demorado por personal de la Policía de Río Negro y se le secuestraron 42 dosis de cocaína fraccionada y dinero en efectivo. El procedimiento fue realizado en la vía pública.

El operativo se desarrolló en inmediaciones de la calle Domingo Savio, donde los efectivos advirtieron la presencia del muchacho que llamó la atención por su actitud sospechosa. Al identificarlo y realizarle una requisa, los uniformados encontraron entre sus prendas varios envoltorios de nylon celeste que contenían una sustancia blanca en polvo.

En el lugar se practicó el correspondiente test orientativo, que confirmó que se trataba de cocaína. La droga arrojó un peso total de 16 gramos, distribuida en 42 dosis listas para su comercialización.

Además, el sujeto llevaba consigo 9.000 pesos en efectivo, en billetes de distintas denominaciones, un elemento que reforzó la sospecha de venta al menudeo.

La modalidad de fraccionamiento de la sustancia fue considerada por los investigadores como un indicio claro de actividad narco en pequeña escala.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la fiscalía federal, que dispuso el secuestro de la droga y del dinero para su posterior análisis y resguardo.

El procedimiento se suma a una serie de operativos que la fuerza provincial viene realizando en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de desalentar el narcomenudeo y reforzar la seguridad en los barrios más afectados por este tipo de delitos.