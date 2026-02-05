Pidieron condenar a la mujer como instigadora del crimen de un camionero, en Plaza Huincul

Finalizaron los alegatos en el juicio que se le sigue a la mujer acusada de haber instigado el homicidio de Javier Charpentier, en inmediaciones al cargadero municipal de agua en Plaza Huincul. Las partes acusadoras pidieron al tribunal colegiado que se la declare responsable de este hecho y de agresiones armadas contra un sobrino de la víctima fatal. La mujer está detenida y hoy declaró que no dio ninguna de esas órdenes. El tribunal dará a conocer el veredicto el próximo lunes.

Las juezas Patricia Lúpica Cristo y Carolina González y el juez Juan Pablo Balderrama abrieron la última audiencia de las tres que se desarrollaron en la sala de la Oficina Judicial de Cutral Co.

Suyai Contreras, la mujer acusada por los delitos de instigación a cometer el delito de homicidio y de agresión estuvo presente los días anteriores -martes y miércoles- en la sala. Sin embargo, hoy para el momento de los alegatos lo hizo desde su lugar de detención, vía Zoom.

El fiscal jefe, Gastón Liotard pidió al tribunal la declaración de responsabilidad para Contreras. Entre los puntos consideró que, desde la acusación quedó plenamente acreditada su autoría. Liotard describió que la mujer tenía una relación familiar, laboral, jerárquica y organizacional con quienes están condenados como autores del crimen: Matías Emiliano Díaz -que disparó 13 veces- y Alberto Alejandro Pérez.

«El vínculo está absolutamente comprobado y eso explica cómo pudo determinar a los distintos ejecutores a hacer lo que hicieron”, sostuvo Liotard. «La señora Contreras hizo tareas de campo, para que Díaz y Pérez mataran a Charpentier en febrero de 2024», agregó. Hubo seguimientos, tareas, mensajes, logística. «Quedó desvirtuado lo que dijo Díaz que lo hizo para defender a su primo o por su propia motivación», concluyó.

El abogado que representa a la familia de la víctima, como representante de la querella, Raúl Cavalli, repasó en fechas todas las situaciones previas al crimen el 8 de febrero de 2024. Puso de relevancia el testimonio de una hermana de la acusada y de la viuda de Charpentier.

«Díaz (condenado por el crimen) hacía lo que la señora Contreras le indicaba. Ella daba las órdenes y él las ejecutaba. Además, organizó una reunión previa para llevar a cabo el asesinato y lo invitó a Díaz a participar deun crimen por encargo», acotó el abogado Cavalli. Finalmente subrayó que la mujer ofreció l alogística del hecho, «ocultar el camión, el arma y la huida (de Díaz). El camión es propiedad de Contreras, la chacra también», concluyó. Pidió que sea condenada también.

La defensa particular de Contreras, Sebastián Perezzolli, pidió la absolución de la imputada. «La fiscalía no pudo acreditar la autoría del hecho», dijo. Argumentó que la «única prueba que abunda es débil». «Es una investigación sesgada y orientada. No es de alta calidad», adujo Perezzolli, quien endilgó esta falla a los investigadores policiales.

Si bien se escucharon audios y mensajes, el abogado defensor subrayó que «no tenemos ningún mensaje directo que diga que la señora Contreras ordene matar a Charpentier». Para finalmente sostener que Díaz, -condenado por el hecho- «es perfectamente capaz de organizar e ir y hacer lo que quiera. No hay evidencia que Díaz ha mentido. Díaz se ha autodeterminado».

«En ningún momento dí ninguna orden», dijo la acusada

Finalmente, Contreras accedió a hablar ante el tribunal. Lo hizo de manera virtual desde su lugar de detención. «Esto me ha afectado mucho porque actualmente estoy detenida con mi hijo que tiene muchos problemas de salud. Hay veces que tiene que ser retirado de la unidad por los conflictos que hay entre las internas», sostuvo con un tono de congoja.

Pidió que «por favor tengan en cuenta eso porque no tuve, en ningún momento, nada que ver y en ningún momento di ninguna orden de que se le hiciera daño a la persona y nada más».

El tribunal cerró el juicio y anunció que el lunes próximo se dará a conocer de manera virtual la decisión que tome.