Causa narcopolicias de Neuquén: declaró el comisario imputado y negó ser el «jefe de la banda»

Este miércoles se realizó una nueva audiencia en marco de la investigación que realiza la justicia federal para esclarecer los hechos imputados a un grupo de policías de Neuquén al que se les adjudica la venta de droga.

“Soy culpable de alguna de las conductas señaladas por las que pido disculpas”, declaró el comisario Miguel Ángel Muñoz, quien estaba a cargo de la comisaría 18 de Neuquén y fue indicado como uno de los que brindaba información a la banda para poder concretar el comercio de estupefacientes.

“Antes de equivocarme tenía un legajo intachable, sin antecedentes delictuales”, siguió durante su declaración que estaba escrito y leyó ante las autoridades judiciales.

A pesar de admitir relativas responsabilidades en la cadena delictiva, Muñoz buscó delimitar su relación con el expolicía Omar Andrés Asef, al quien indican como el líder de la organización. «Me equivoqué y entablé una relación con Asef que comenzó como una relación de mero informante y luego mutó a ser yo quien le pedía dinero porque tenía problemas económicos”, sumó.

Respecto de los allanamientos que realizó por pedido de Asef para perjudicar a la competencia en la venta de droga, algo que pudo ser probado en la causa, aseguró que “no lo hice exclusivamente porque Asef me ordenó y me dijo, tenía porque otra diligencia que iba a realizar por un abuso de armas iban a salir negativas entonces le pedí tener un allanamiento positivo, digamos lo utilice como informante y además porque no tenía un peso y esa plata la use para pagar impuestos y comprar comida para mi casa, siendo la suma de 15 mil pesos”.

Según la acusación de la fiscalía está banda funcionó en la ciudad de Neuquén “al menos entre el 24 de junio de 2019 y el 3 de diciembre de 2020”. Los acusados policías además de Muñoz y Omar Andrés Asef, son, Christian Damián Navarro, el oficial principal Pablo Ángel García Saldías y el sargento Gustavo Samuel Ortega. La banda, según indica la causa además estaba integrada por Braian Aarón Catalán, Yamil Andrés Asef, Mariano Alejandro Carrizo y Juan Ignacio De Gennaro.

La acusación que pesa sobre los integrantes de esta organización es por tráfico de estupefacientes, en modalidad tenencia con fines de comercio y comercialización, agravado por haber sido cometido por más de tres personas organizadas y con la intervención de funcionarios públicos encargados de su prevención y persecución y tenencia de armas de fuego sin autorización.