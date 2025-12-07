Cayó un hombre buscado por la policía en Neuquén: tenía cuatro pedidos de captura vigentes

Un patrullaje motorizado en Neuquén capital permitió la detención de un hombre con cuatro pedidos de captura vigentes.

Cerca de las 8 de la mañana de hoy, personal de la División Motorizada realizaba un recorrido preventivo por la zona de Alcorta y Misiones, en Neuquén capital. Durante la recorrida, los agentes observaron a un hombre que, al notar la presencia policial, ingresó rápidamente a un terreno baldío.

Ante la actitud sospechosa, los efectivos siguieron al individuo para identificarlo correctamente. Tras constatar su identidad, verificaron que se trataba de un hombre de 38 años que tenía cuatro pedidos de captura vigentes.

Cuatro causas activas y traslado a la comisaría

Los pedidos habían sido emitidos por un Juez de Garantías, relacionados con causas por hurto simple en grado de tentativa y encubrimiento. Ante esta situación, el hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Segunda.

Desde allí quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.