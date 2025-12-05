Capturaron a Lucas Torres, el fugado que está implicado en el crimen de Julián Dobra en Roca

Lucas Torres, uno de los dos detenidos que se escaparon el jueves de la comisaría Tercera de Roca, fue recapturado este viernes durante la mañana en la misma ciudad. Así lo confirmaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO. El joven, de 18 años, está imputado por el homicidio calificado de Julián Dobra, un caso de fuerte impacto en la historia criminal reciente del Alto Valle de Río Negro.

Torres se había fugado junto a Ramiro Ezequiel Sosa, de 24 años. Según se dio a conocer, ambos violentaron las rejas internas que dan a los patios y techos del sector de calabozos.

Tras “barretear” la estructura de hierro, lograron salir al exterior y escapar sin ser detectados. La maniobra se produjo entre las 2 y las 2:30 de la madrugada del jueves.

La evasión generó preocupación en las autoridades y motivó un operativo policial urgente, con rastrillajes en distintos puntos de la ciudad y controles en accesos, calles internas y zonas de bardas. Los investigadores trabajan ahora para determinar cómo se concretó el escape y por qué no fue advertido a tiempo.

Torres permanecía detenido por su presunta participación en el crimen de Dobra, ocurrido en abril en la zona de bardas al norte de Roca. Sosa, por su parte, aguardaba la unificación de condenas por robo y otros delitos contra la propiedad.

Mientras Torres ya fue recapturado, Sosa continúa prófugo.