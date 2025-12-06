Encontraron un hombre muerto en Añelo: investigan si fue víctima de un crimen

Este sábado, en el inicio del fin de semana largo, los vecinos de Añelo se vieron sorprendidos por un gran operativo policial debido al hallazgo de una persona muerta. La víctima es un hombre mayor de edad y las autoridades buscan confirmar si fue víctima de un brutal crimen.

Muerte de un hombre en Añelo: lo que se sabe del hecho

El episodio tomó gran repercusión este sábado, cerca del mediodía frente a un hospedaje de Añelo. Según lo trascendido, el cuerpo del hombre se encontraba junto a su camioneta.

La Policía fue alertada por la situación y al arribar, un médico policial confirmó que el hombre no presentaba signos vitales.

En el hecho tomó intervención el Gabinete de Criminalística y la Fiscalía que se encuentra realizando la toma de testimonios para esclarecer la situación. Si bien la investigación se está llevando a cabo con gran hermetismo, trascendió que la víctima presentaba un golpe en la zona de la cabeza.