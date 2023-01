Crimen de Fernando Báez Sosa: «Mis hijos no son asesinos», dijo el padre de los hermanos Pertossi

El padre de Ciro y Luciano Pertossi, Mauro Pertossi, dos de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, dijo hoy que sus hijos «no son asesinos» y que lo que pasó es «tremendo» y «una desgracia». Más temprano uno de ellos había roto el silencio para declarar que él no le dio una patada a la víctima y que «se frenó» cuando la vio tirada en el piso en la puerta del boliche «Le Brique».

«Uno cree que las cosas están encaminadas en la vida y llega esto, y no sé qué pensar. Mis hijos no son asesinos, son chicos, son adolescentes, no puedo creer de lo se está acusando«, dijo Mauro Pertossi frente al Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, al declarar como testigo.

El hombre, que fue convocado a dar testimonio por la defensa de los rugbiers, a cargo de Hugo Tomei, contó que ahora tiene «otros problemas» aparte de la situación que vive con sus hijos, ya que debido a ello no consigue trabajo y fue desvinculado de la empresa en la que trabajaba desde hacía 25 años: «El sostén de mi familia es mi esposa, he recibido amenazas telefónicas», dijo.

Crimen de Fernando Báez Sosa: el papá de Matías Benicelli también declaró

Por su parte, Eduardo Benicelli, papá de Matías, expresó que siente «mucho dolor, angustia» y que «nunca» imaginó «pasar por una situación así».

«Estamos acosados, no podemos salir a la vereda. Escucho como insultan mediáticamente a mi esposa (…) No encuentro explicación. Mi trabajo se vino para abajo. No encuentro una palabra justa para poder definirlo. Fueron tres años de mucho dolor», agregó el testigo, quien incluso cuestionó a quienes escuchó decir que quiere que a su hijo le hagan daño en la cárcel.

«No quiero decir que lo que pasó no fue terrible, es terrible lo que pasó, un dolor terrible para todos, terrible», agregó.

Tras declarar, tanto Mauro Pertossi como Eduardo Benicelli pidieron permanecer en la sala y a ninguno de los dos les formularon preguntas ni la fiscalía ni el particular damnificado.

Crimen Fernando Báez Sosa: la madre de Enzo Comelli le habló directamente a Burlando

Finalmente, declaró la mamá de Enzo Comelli, María Alejandra Guillén, quien se dirigió directamente al abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, y dijo: «Quería decirle al señor Burlando que yo no soy ninguna puta. Hace tres años que esperé este momento, yo necesito decirlo».

Sobre su hijo, dijo que «trabajaba en un boliche y con eso se pagó sus vacaciones» y agregó que lo ocurrido les «cambió la vida a todos». «Mi vida cambió ese día. Es tremendo», concluyó.

Crimen de Fernando Báez Sosa: Ciro Pertossi se reconoció en un video y aseguró que no le pegó la patada a Fernando

Más temprano, Ciro Pertossi (22), uno de los ocho rugbiers juzgados en los Tribunales de Dolores por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, rompió esta mañana el silencio para declarar que él no le dio una patada a la víctima y que «se frenó» cuando la vio tirada en el piso en la puerta del boliche «Le Brique».

El mayor de los dos hermanos Pertossi -el otro es Luciano (21)- pidió la palabra en momentos en que se reproducía en la sala de audiencias un video de la madrugada del ataque: «Este chico soy yo y quisiera aclarar que esa patada no la doy y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes», dijo señalando con un puntero su imagen en la pantalla.