Ciro Pertossi rompió el silencio: se reconoció en un video y aseguró que no le pegó la patada a Fernando

Hoy inició el día 12 del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven estudiante de abogacía asesinado en Villa Gesell. El comienzo de la audiencia contó con el testimonio de Ciro Pertossi, el segundo en hablar con los jueces tras las declaraciones de Máximo Thomsen, durante la audiencia de ayer. Qué dijo.

Una vez que todos los participantes de la 12° audiencia del caso Fernando Báez Sosa, en los Tribunales de Dolores, el abogado defensor Hugo Tomei anticipó que Ciro Pertossi quería hablar para aclarar un video.

Sentado frente al estrado, el imputado comenzó a rever una grabación y señaló la pantalla con un puntero láser.

“Este chico soy yo. Esa patada no la doy. Cuando me doy cuenta que el chico (por Fernando Báez Sosa) está en el piso, me freno antes”, declaro Pertossi.

También, se refirió a un audio enviado la madrugada del homicidio, en el que se lo escucha decir “chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”. Sobre ese material dijo que habían personas de Zárate que sabían de la pelea y mandó ese audio para que los padres no se enteraran del altercado.

“Ya había gente de Zárate que decía que nos habíamos peleado, yo digo eso porque no quería que mis padres se enteraran que nos habíamos peleado. Esto es todo lo que voy a declarar”, afirmó.

Una vez que Pertossi concluyó con su posibilidad de declarar, el fiscal Juan Manuel Dávila lanzó algunas preguntas, pero el imputado aclaró que no iba a declarar más.

“¿Por qué frena la patada?”, intentó consultar el fiscal Gustavo García. “Ya respondí eso”, replicó el joven, que concluyó: “Lo que tenía que decir, ya lo dije”, mientras volvía a sentarse.