Denunció a dos policías por agresiones en la vía pública en el sur de Bariloche

Cristian Aleman denunció a policías de la Comisaría 42 por vejaciones y hurto el último jueves a la madrugada. Radicó la denuncia ante la fiscal de turno Alejandra Bartolomé que ya tomó las primeras medidas.

El incidente ocurrió pasada la medianoche en el barrio 29 de Septiembre, cuando Aleman regresaba a su casa en auto, junto a su primo.

«Estaba a una cuadra de mi casa, pero por la cantidad de nieve, había una sola huella. Yo circulaba detrás de un móvil policial por calle Campanario. Cuando dobla por Cerro Catedral, yo doblo atrás. El patrullero clava el freno y de repente, se bajan el chofer y su acompañante de manera prepotente«, relató Aleman.

En un primer momento, los policías le preguntaron por qué los estaba siguiendo y qué hacía. Aleman les explicó que volvía de trabajar y que su casa estaba a 50 metros de ese lugar.

«En seguida, me dicen: ‘Tranquilo, ¿qué, no te la bancas?, ¿sos malo?’. Les dije que sí, que me la bancaba. Me ordenan que baje del auto y les dije que no tenía por qué hacerlo porque no estaba haciendo nada«, aseguró. Rápidamente, discó el teléfono de su padre, un policía retirado, para alertarlo sobre lo que estaba sucediendo. «Eso los molestó. Y uno me dijo: ‘¿Así que vos te movés con los jefes? Ya te vamos a cruzar por ahí’, mientras con una mano agarraba la pistola. Me dijo que ya iba a saber quién era y que me iban a hacer mierda», prosiguió.

En un momento, continuó Aleman, uno de los agentes lo golpeó en la cara a la altura del ojo. Le pidió a su primo que avisara a su esposa sobre qué estaba ocurriendo. De modo que el muchacho salió corriendo. «Ahí empezó un forcejeo porque uno de los policías se mete en mi auto y me empuja hacia afuera. Me ponen otra piña y uno se me pone de frente desafiándome. Me ponía la cara para que le pegue, pero sabía perfectamente que si reaccionaba, me hacían una causa por lesiones y resistencia a la autoridad», expresó.

Decidieron esposarlo (según indicó, con una esposa bisagra que está prohibida en la institución policial) y subirlo al móvil. «Ahí arrancó la agresión verbal. ‘Ahora vas a ver quiénes somos. Nosotros mandamos en la calle’, decían. A mitad del camino, apagaron las luces y me dijeron que me iban a enseñar quiénes eran ellos. Pero en eso, llaman a uno que sugiere seguir camino porque mi familia ya estaba en la base«, dijo.

Aleman fue trasladado al calabozo donde permaneció hasta las 4, cuando lo dejaron en libertad. «Cuando pregunté por qué me encerraban, me dijeron que era por una contravención, por desorden en la vía pública. Además, llevaron mi auto hasta la comisaría, sin orden judicial ni testigos. Yo tenía la recaudación del delivery de mi local en la guantera. Pero me la robaron«, acusó.

Sostuvo que, en la Fiscalía admitieron que «no es la primera vez que se denuncia a policías de 42 por un hecho de estas características». El muchacho fue sometido a una tomografía y sigue en observación porque perdió visión de un ojo.