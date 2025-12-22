Detienen en Roca a otros tres miembros de la banda que realizaba entraderas en el Alto Valle

Tras una serie de allanamientos realizados en Roca, se concretó la detención de tres integrantes de una organización delictiva acusada de haber cometido múltiples entraderas en distintas localidades del Alto Valle. El operativo se desarrolló como parte de una investigación por el delito de asociación ilícita, con la intervención de la Fiscalía N°2 de General Roca.

Las diligencias comenzaron alrededor de las 8 de la mañana y se extendieron a cuatro domicilios: tres ubicados en barrios de la zona norte de la ciudad y un cuarto en pleno centro, donde funcionaba una supuesta agencia de servicios inmobiliarios. Los procedimientos fueron encabezados y supervisados por la fiscal interviniente, Verónica Villarruel, junto a su equipo y personal policial especializado.

Como resultado de los allanamientos, fueron detenidos tres hombres señalados como miembros activos de la banda investigada. Además, se secuestraron dispositivos telefónicos, dinero en efectivo en dólares estadounidenses y pesos argentinos, vestimenta y calzado, indumentaria similar a la utilizada por fuerzas de seguridad, dispositivos de almacenamiento digital y diversa documentación vinculada a operaciones inmobiliarias, elementos considerados de relevancia para el avance de la causa.

La comisión investigadora fue conformada específicamente para esclarecer una serie de entraderas ocurridas en la región del Valle, tras numerosas denuncias de familias que habían sido víctimas de violentos ingresos a sus viviendas.

Según la investigación, los delincuentes actuaban con rapidez y utilizaban ropa similar a la policial para generar confusión y facilitar los robos, una modalidad que sembró temor en barrios de General Roca, Allen, Villa Regina e incluso en sectores residenciales de la ciudad de Neuquén.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores lograron identificar los domicilios vinculados a la organización, algunos de cuyos integrantes ya se encontraban detenidos. En el inmueble céntrico allanado, que operaba como presunta inmobiliaria, se halló documentación que evidenciaría maniobras sospechosas, lo que refuerza la hipótesis de que la banda utilizaba fachadas comerciales para encubrir sus actividades delictivas.

El operativo contó con la participación de personal de la Comisión Investigativa Judicial afectada a la Fiscalía, divisiones de Investigaciones de Allen y Villa Regina, grupos COER de Villa Regina, Allen y Roca, y el Gabinete de Criminalística de General Roca. La coordinación entre distintas fuerzas fue clave para garantizar el desarrollo seguro de los procedimientos.

Si bien la investigación continúa, el golpe asestado a esta banda significa un alivio para los vecinos del Alto Valle, que habían visto afectada su tranquilidad por hechos de extrema violencia.