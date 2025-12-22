Intento de homicidio en un pueblo cercano a Río Colorado: pidieron más de 5 años de prisión

La audiencia de pedido de pena se realizó en el Foro de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial, con intervención del Ministerio Público Fiscal y la defensa oficial. Foto Captura.

En el marco de un juicio abreviado parcial, la fiscalía descentralizada de Río Colorado solicitó este mediodía la pena para un hombre que reconoció ser autor de una tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, además de amenazas agravadas, en un violento episodio ocurrido en un pequeño poblado rural de Río Negro.

El hecho se registró en junio de 2025 en Colonia Julia y Echarren, una localidad cercana a Río Colorado, y tuvo como protagonistas a vecinos del lugar. Según la acusación, la agresión fue de extrema violencia y puso en riesgo concreto la vida de una de las víctimas, que terminó con una grave lesión torácica.

El ataque dentro de la vivienda

De acuerdo a la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal, el imputado ingresó a la habitación donde se encontraban las víctimas alrededor de las 15:30. En un primer momento, les arrojó una botella de cerveza y luego agredió físicamente a uno de los hombres.

Minutos después, el agresor se retiró del lugar, pero regresó portando un arma de fuego tipo revólver. «Le apuntó en la cabeza a una de las víctimas y le dijo ‘a vos también te voy a matar'», relató el fiscal del caso durante la audiencia de pedido de pena.

Disparos y riesgo de muerte

A pesar de los intentos de la víctima por calmar la situación, el imputado efectuó un primer disparo que impactó en el techo, luego de que uno de los hombres lograra desviar la trayectoria del arma. Sin embargo, la secuencia violenta continuó.

Según detalló la fiscalía, uno de los proyectiles rozó la cabeza de la víctima y un tercer disparo impactó directamente en el pecho, provocándole una lesión en la zona cardíaca. El hombre sufrió un hemotórax agudo con avenamiento pleural, una condición que implicó un riesgo cierto de vida.

Los fundamentos del pedido de pena

En sus alegatos, el fiscal Daniel Zornita sostuvo que el pedido de pena tuvo en cuenta diversos agravantes. Entre ellos, los antecedentes penales computables del imputado, una condena previa por abuso sexual simple, y la pericia armera que confirmó que el arma estaba en condiciones de disparar y contaba con municiones en la recámara.

«Las amenazas que sufrieron ambas víctimas fueron concretadas. El imputado se valió de la vulnerabilidad y de la indefensión de las personas, se paró en la única salida de la habitación y comenzó a disparar«, remarcó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Zornita también subrayó que se trató de una reacción totalmente desproporcionada y evitable, en un contexto de conflictos de convivencia. «Puso en riesgo la vida de la víctima de manera reprochable, con una acción delictiva grave», expresó.

La postura de la defensa

Por su parte, la defensora penal pública Josefina Santos presentó una pericia médica del Cuerpo de Investigación Forense realizada a su asistido. En el marco del acuerdo de juicio abreviado parcial, la defensa confirmó que el hombre aceptó la autoría de los delitos imputados.

Santos adhirió al pedido del Ministerio Público Fiscal y acompañó la solicitud de una pena unificada de 5 años y 4 meses de prisión efectiva, además de la inhabilitación para portar o utilizar armas por el doble del tiempo de la condena.

Próxima resolución

El Tribunal Colegiado del Foro de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial, integrado por Laura Pérez, Maximiliano Camarda y Luciano Garrido, dará a conocer la resolución el martes 30 de diciembre a las 9, mediante una audiencia virtual por la plataforma Zoom.