Doce imputados por narcotráfico en un día de operativos en Cutral Co, Plaza Huincul y Senillosa

Dos importantes procedimientos policiales realizados por el departamento de Antinarcótivos de la provincia de Neuquén dejaron un saldo total de 12 personas imputadas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Los operativos fueron ejecutados por distintas localidades y contaron con un amplio despliegue de recursos humanos y logísticos.

El viernes, la División Antinarcóticos Cutral Co llevó adelante siete allanamientos en las ciudades de Cutral Co (cuatro) y Plaza Huincul (tres). Las diligencias permitieron irrumpir en diversos domicilios utilizados para la comercialización de sustancias ilícitas, obteniendo resultados significativos.

Durante los procedimientos se secuestraron clorhidrato de cocaína, cannabis sativa, réplicas de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, sistemas de cámaras de seguridad con sus DVR, teléfonos celulares, un automóvil empleado para la actividad delictiva y otros elementos de interés. Además, se dispuso la clausura preventiva de una vivienda destinada exclusivamente al desarrollo de estas actividades ilegales.

Las investigaciones se originaron a partir de aportes ciudadanos recibidos mediante las aplicaciones Narco Web del Ministerio Público Fiscal de Neuquén y Neuquén Te Cuida, así como del trabajo de campo del personal de la División Antinarcóticos Cutral Co. Tras corroborar los datos obtenidos, se informó al Ministerio Público Fiscal Único de Cutral Co, a cargo del Dr. Gastón Liotard, quien solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes.

Lo incautado en uno de los operativos.

Durante los 30 días que duraron las pesquisas, se registraron movimientos compatibles con la venta de estupefacientes, incluyendo el intercambio de dinero por envoltorios sospechosos en horarios diurnos y nocturnos. Los allanamientos se realizaron en los barrios Progreso y Aeroparque de Cutral Co y Otaño de Plaza Huincul, donde se incautaron más de 150 gramos de cannabis.

El comisario mayor, jefe de Antinarcóticos de la Policía, Nélson Peralta destacó a Diario RÍO NEGRO que en este procedimiento «llamó la atención la numerosa cantidad de elementos utilizados para fraccionamiento y distribución». Y además resaltó que «fueron atrapados mientras preparaban la droga para ser vendida».

Para el operativo se contó con más de 70 efectivos policiales y al menos 15 móviles, con participación del Departamento Antinarcóticos Neuquén y divisiones del interior como Chos Malal, Añelo, Zapala y Zona Sur, además de la División Antinarcóticos Cutral Co. También colaboraron el Grupo Especial GEOP y el personal del Comando Radioeléctrico.

Las diligencias comenzaron de madrugada y se extendieron hasta antes del mediodía, concluyendo con la notificación de imputación penal y libertad supeditada para siete personas adultas, entre hombres y mujeres, presuntamente dedicadas a la venta de sustancias ilícitas.

En otra de las casas había dólares.

Otro procedimiento en Senillosa

Paralelamente, otra investigación judicial iniciada hace dos meses y medio a partir de información recibida mediante la plataforma Narco Web permitió desarticular puntos de venta de droga en la localidad de Senillosa. Las observaciones se centraron en un domicilio señalado como boca de expendio, donde se constató actividad compatible con la venta de estupefacientes durante las 24 horas del día, con mayor flujo en horario vespertino y nocturno.

El propietario de la vivienda, un joven de 23 años, fue identificado como responsable de los intercambios. A través de la aplicación Neuquén Te Cuida se obtuvo información adicional que permitió detectar un segundo punto de venta cercano, donde operaban dos hombres, padre e hijo de 71 y 43 años. Las pesquisas también vincularon otros dos domicilios relacionados con estas personas.

Con los elementos reunidos, se informó a la Fiscalía de Narcocriminalidad, a cargo de la Dra. Silvia Moreira, quien solicitó las órdenes de allanamiento. El 14 de noviembre de 2025, el Juzgado de Garantías, representado por el Dr. Luis Sebastián Georgetti, autorizó la medida, que se llevó a cabo durante la tarde y se extendió por cuatro horas.

En el operativo se imputó a dos personas y se secuestraron 131.400 pesos, 1.000 dólares, cogollos de cannabis sativa, cocaína dosificada y 59 plantas de cannabis.

«La gran cantidad de plantas evidenció una producción de marihuana en avanzado estado de desarrollo», destacó Peralta en entrevista con este medio.