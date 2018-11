El entramado judicial que liberó al acusado de matar al rugbier en Cipolletti

El 14 de noviembre, cuatro días antes del homicidio de Joaquín Vinez, había una audiencia fijada para la revisión de revocatoria de la libertad condicional de la que gozaba Matías Valdebenito, imputado por el crimen del joven jugador de rugby. Valdebenito había sido condenado a tres años de prisión efectiva por robar almacenes con cuchillos de considerables dimensiones; salió a los 8 meses porque así lo establece el Código Penal de la Nación. Un juez insistió con conseguirle un domicilio “adecuado para la resocialización”. Unos tíos, sensibilizados por su dura infancia, le dieron acogimiento transitorio. El preso consiguió trabajo en Rincón de los Sauces y dio muestras de resocialización.

Pero en octubre recayó, cometió delitos en la ciudad neuquina, no quedó detenido, no se presentó a firmar y cuando el juez de ejecución Lucas Lizzi fijó la audiencia la tragedia del joven rugbier ya golpeaba la puerta de los tribunales cipoleños. En agosto del 2017 la defensa de Valdebenito solicitó el beneficio pero el juez Lizzi no se lo otorgó; según su criterio no cumplía con los condicionantes sociales, en este caso el lugar donde iba a ir a vivir no cumplía con los requisitos. En una instancia de apelación los jueces César Gutiérrez Elcarás y Guillermo Baquero Lazcano dieron el visto bueno al pedido interpretando que sí estaba en condiciones de salir de la cárcel ya que cumplía los dos requisitos: había estado detenido 8 meses y tenía buena conducta según los profesionales de la penitenciaria. Eso ocurrió en octubre de 2017.

En enero de 2018, la jueza que estaba de turno en la feria de enero, Alejandra Berenguer, aprobó con dictamen y ordenó la libertad para Valdebenito. El imputado se fue a vivir a Rincón de los Sauces, con su padre. Allí consiguió trabajo y parecía mejorar su conducta. En octubre, el joven que hasta ese momento se encontraba a derecho, fue acusado de volver a delinquir, con la misma modalidad. A punta de cuchillo asaltó un comercio y fue detenido por la justicia neuquina. Con este hecho, se solicitó la audiencia de revisión de revocatoria y se fijó para el 14 de noviembre en Cipolletti, pero se suspendió por una disposición del Poder Judicial.

No hay registro que ninguna de las partes hayan pedido reprogramarla de forma urgente, cuatro días más tarde ocurrió el asesinato del rugbier cipoleño.