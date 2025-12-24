Cipolletti pondrá en marcha la regularización eléctrica de Nuevo Ferri para más de 350 familias

El intendente de Cipolletti Rodrigo Buteler anunció el inicio de los trabajos para la regularización eléctrica del barrio Nuevo Ferri, tras una reunión con la empresa Edersa, el equipo de Energía del Gobierno provincial y vecinos del sector.

La intervención permitirá contar con energía segura, controlada y formalizada, un paso clave que beneficiará a más de 350 familias que residen en esa zona de Cipolletti.

Según se informó, el proyecto de ingeniería eléctrica se encuentra en etapa de aprobación y, una vez completado ese proceso, se avanzará con el llamado a licitación para ejecutar la obra.

Desde el Ejecutivo municipal estimaron que los trabajos podrían comenzar hacia fines de febrero y tendrán un plazo de ejecución aproximado de seis meses.

El anuncio se suma a otras iniciativas recientes, como la regularización eléctrica del barrio 2 de Agosto, donde el servicio alcanzará a unas 300 familias, ampliando el alcance de estas políticas en distintos sectores de la ciudad.

Las obras forman parte del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad, una estrategia provincial que se implementa junto a la distribuidora Edersa, con la coordinación del EPRE y el acompañamiento del municipio.

Dentro de este programa también se prevé nuevas inauguraciones, como la del sector 10 de Enero, que quedará formalmente integrado al sistema eléctrico.