ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% acumulado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) trajo alivio a miles de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que corrían contra reloj. A través de una medida publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo confirmó que se prorroga el plazo para presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

Esta gestión es fundamental para el bolsillo de las familias, ya que es el único mecanismo para destrabar el cobro del 20% que el Estado retuvo mensualmente durante todo el año 2024.

¿Cuál es la nueva fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025?

Originalmente, el vencimiento para realizar el trámite estaba fijado para el próximo 30 de diciembre de 2025. Sin embargo, ante la gran cantidad de titulares que aún no habían podido completar la gestión, ANSES decidió extender la ventana de tiempo.

Según la Resolución 382/2025, el nuevo plazo límite para entregar la documentación es el 31 de marzo de 2026.

Qué requisitos se deben acreditar en la Libreta AUH

La presentación de la Libreta no es un trámite burocrático más, sino la herramienta del Estado para garantizar que los menores de edad accedan a sus derechos básicos. Para cobrar el acumulado, los titulares deben certificar:

Controles sanitarios al día.

al día. Plan de vacunación obligatorio completo.

obligatorio completo. Asistencia regular a establecimientos educativos públicos.

Es importante recordar que, de acuerdo con la Ley N° 24.714, la falta de acreditación de estos requisitos en tiempo y forma produce la pérdida del derecho al cobro de ese dinero reservado durante el año.

La resolución que extiende el plazo para presentar la AUH