Fiestas de fin de año y quemaduras: qué hacer ante un accidente y las recomendaciones esta Navidad

Por el uso de pirotecnia durante las fiestas de fin de año aumentan los casos de quemaduras. Foto. Gentileza NA.

Las consultas por quemaduras asociadas al uso de pirotecnia, parrillas y accidentes domésticos aumentan durante las celebraciones de fin de año y, frente a este escenario, especialistas advierten sobre la importancia de la prevención y de la consulta temprana para evitar complicaciones. Qué tener en cuenta para esta Navidad y Año Nuevo.

“En esta época vemos un aumento de consultas por quemaduras que, en muchos casos, podrían prevenirse. Cuando ocurren, es clave que acudan a la guardia de un centro especializado para evitar complicaciones”, explicó el Dr. Hernán Aguilar, subjefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Italiano.

Nochebuena y Navidad: recomendaciones ante quemaduras en estas fiestas de fin de año

Según un informe citado por Noticias Argentinas, en el caso de una quemadura leve, el Dr. Aguilar recomienda:

Lavar la zona con abundante agua fresca, a temperatura ambiente, una vez apagada la quemadura.

con abundante agua fresca, a temperatura ambiente, una vez apagada la quemadura. No aplicar hielo , cremas, manteca ni pasta dental, ya que estos productos pueden agravar la lesión.

, cremas, manteca ni pasta dental, ya que estos productos pueden agravar la lesión. No retirar ropa ni accesorios adheridos a la piel.

No reventar ampollas en el domicilio porque provoca dolor y puede profundizar la lesión.

en el domicilio porque provoca dolor y puede profundizar la lesión. Acudir siempre a una guardia médica para una correcta evaluación.

En tanto, se informó que los pacientes con quemaduras agudas deben concurrir inicialmente a una guardia para que se le realicen la evaluación y el tratamiento inmediato.

Hay que recordar que en Río Negro y Neuquén está prohibido el uso de la pirotecnia.

Con Noticias Argentinas