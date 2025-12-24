El Unicenter quedó bajo el agua tras el fuerte temporal en Buenos Aires: cuándo será su apertura

Tras el sorpresivo temporal que azotó este martes a Buenos Aires y el conurbano, el shopping Unicenter llevó tranquilidad a sus clientes y confirmó que estará abierto hoy miércoles, en una de las jornadas de mayor movimiento comercial del año.

El centro comercial de Martínez fue uno de los grandes damnificados por la tormenta de ayer. A través de redes sociales, se multiplicaron los videos que mostraban la caída de agua desde los techos, inundando pasillos, el patio de comidas y diversos locales. Sin embargo, tras una noche de intenso trabajo, las autoridades informaron que la situación está bajo control.

Horarios y locales operativos

Según el comunicado oficial emitido por la administración del shopping, el establecimiento funcionará en su horario previsto para este 24 de diciembre: de 9 a 18 horas.

El estado actual del edificio:

Normalidad: La mayoría de los locales están operativos y listos para recibir al público.

La mayoría de los locales están operativos y listos para recibir al público. Cierres parciales: Algunos pocos comercios permanecerán cerrados de forma momentánea mientras se completan las evaluaciones técnicas y tareas de limpieza profunda.

Algunos pocos comercios permanecerán cerrados de forma momentánea mientras se completan las evaluaciones técnicas y tareas de limpieza profunda. Seguridad: El shopping subrayó que todas las acciones de reapertura se realizaron priorizando la integridad de visitantes, empleados y locatarios.

Una carrera contra el reloj para Navidad

La reapertura resulta clave tanto para los comerciantes como para los vecinos que postergaron sus compras navideñas debido al mal clima del martes. «Unicenter abre hoy sus puertas tras las tareas de revisión y acondicionamiento realizadas durante las últimas horas», detallaron desde el área de comunicación del mall.

A pesar de las imágenes impactantes que dejó el temporal, el centro comercial más grande del país busca garantizar que la jornada de Nochebuena transcurra con la mayor normalidad posible para quienes todavía tienen regalos pendientes en el arbolito.