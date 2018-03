El juicio por Jésica Campos “no se hará en El Bolsón”

Con el argumento de “cuestiones técnicas”, la justicia rionegrina desechó el pedido del Consejo Local de las Mujeres, avalado con 1200 firmas, para que el juicio oral y público por el femicidio de Jésica ‘Coco’ Campos se lleve a cabo en esta ciudad “atento a que fue el lugar en que fuera asesinada y por ser la residencia de la mayoría de los testigos”.

Según adelantó el referente del grupo de Familiares de Víctimas de Hechos de Violencia, Luis Albornoz, el juicio -en que el único imputado es su ex pareja, Cristian Héctor Maldonado- comenzará el 3 de abril en Bariloche.

En tanto, “los jueces solo harán una inspección ocular el 6 de abril” al lugar en que fue encontrada asesinada, en Loma del Medio. Cabe recordar que, tras residir apenas 4 días en El Bolsón, la joven oriunda de Río Colorado fue ultimada el 28 de diciembre de 2014 y su cuerpo desenterrado 8 de febrero del 2015 por perros en el callejón Las Liebres, del barrio Almafuerte.

Albornoz confirmó además que “vamos a estar presentes en Bariloche con una representación del grupo Justicia Comarca, acompañando a su madre, Fabiana Córdoba”.

Junto a otros militantes, llegó ayer hasta la fiscalía local porque “si no estamos detrás, lamentablemente los expedientes no se mueven. Los tiempos de la justicia no son los de la gente común”.

En coincidencia, remarcó su expectativa “para que este año dejemos de ser ciudadanos de segunda a la hora de pedir justicia. Venimos gestionando para que se designen más fiscales porque la actual estructura está colapsada; también necesitamos un juez de garantías y una oficina de atención a las víctimas”.

“La nueva ley y el código en vigencia marcan que debe haber un fiscal cada 10 mil habitantes, acá somos casi 50 mil y tenemos solo uno, que está las 24 horas del día y los 365 días del año”, insistió.

“Hace poco estuvo aquí el procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, quien prometió la apertura de un concurso de un nuevo fiscal para esta zona, pero notamos que no hubo avances”, recordó.

Agregó que “hablar con un juez es imposible, la orfandad que sentimos nos marca. Muchas veces se llega a una etapa de la investigación donde el magistrado duda, como el caso de los asesinos de Mauricio Burgos, que están libres”.