La Feria del Libro de Buenos Aires cumple 50 años: invitados internacionales, cambios históricos y el pulso de la industria editorial

El 23 de abril comenzará en Buenos Aires la edición número 50 de la Feria Internacional del Libro, el acontecimiento cultural más convocante del país y uno de los encuentros editoriales más importantes del mundo de habla hispana.



Durante casi tres semanas -hasta el 11 de mayo- el predio de La Rural volverá a convertirse en el epicentro del libro, la lectura y el debate cultural, en una edición que no solo celebra medio siglo de historia sino que propone, también, una manera de pensarse hacia adelante.



Organizada por la Fundación El Libro, la Feria de Buenos Aires nació en 1975 con el lema “Del autor al lector” y desde entonces acompañó -con tensiones, repliegues y momentos de expansión- los grandes cambios políticos, sociales y culturales de la Argentina. Sin ir más lejos, en 2024, y tras presentar libros en 2022 y 2023, el presidente Javier Milei dejó a la Feria sin stand de Cultura de la Nación (por eso de «no hay plata»), y luego canceló su visita, denunció un posible “sabotaje” y hostilidad por parte de los organizadores. Para presentar su nuevo libro prefirió el Luna Park, con show musical incluido.

La respuesta del Presidente a la Feria: presentó su libro en el Luna Park.



Más allá de polémicas y verdaderas tensiones, a lo largo de cinco décadas, la Feria del Libro se consolidó como una cita ineludible tanto para el público como para el sector editorial: por sus pasillos han pasado figuras centrales de la literatura argentina y universal, desde Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato hasta José Saramago, Ray Bradbury, Clarice Lispector, Susan Sontag y Mario Vargas Llosa. Actualmente convoca a más de un millón de visitantes por edición y reúne a editoriales, librerías, bibliotecas, traductores, docentes y autores de distintos países. Y aún cuando las ventas de libros han dado muestras de estar perdiendo músculo, el encuentro no deja de ser multitudinario, y festivo también.



Celebrar los cincuenta años implica, para esta edición 2026, volver sobre esa historia. Bajo el eje “memoria y futuro”, la programación incorpora muestras e itinerarios que reconstruyen el recorrido de la Feria desde su primera edición en el Centro Municipal de Exposiciones hasta su consolidación en La Rural.

Uno de los núcleos destacados estará dedicado a la memoria editorial argentina, con una exposición sobre libros y autores censurados durante la última dictadura militar, y con una reflexión sobre el rol del libro en contextos de represión, censura y disputa simbólica.



Junto a ese recorrido histórico, la Feria ofrecerá homenajes y propuestas inmersivas dedicadas a figuras centrales de la literatura argentina, con especial atención a Jorge Luis Borges, a cuarenta años de su muerte.



En el pabellón Ocre se instalará un laberinto interactivo por el que el visitante deberá orientarse siguiendo inscripciones borgeanas. “Del laberinto se sale leyendo”, explican los organizadores. Habrá además exposiciones sobre su vínculo con el público masivo y traducciones de su obra a idiomas como el bengalí, el chino o el coreano.

Las exposiciones también ocuparán un lugar central. Habrá una muestra fotográfica de Morgana Vargas Llosa, otra con dibujos de Roberto Fontanarrosa sobre la Feria —curada por Judith Gociol— y una vitrina con libros firmados por visitantes ilustres como Ray Bradbury y Susan Sontag.



A cincuenta años del inicio de la última dictadura militar, una exposición especial abordará la represión cultural, con libros y autores censurados, y la tradicional Maratón de Lectura estará dedicada a los títulos prohibidos.



Los anuncios se realizaron en un encuentro entre autoridades de la Fundación El Libro y la prensa. Allí, su presidente Christian Rainone explicó que la venta de stands fue un éxito —no quedó ningún espacio vacío y habrá unos treinta más que el año pasado— y adelantó la creación de un “espacio del hincha”, que buscará cruzar la pasión futbolera con la pasión por los libros en la antesala del próximo Mundial.

Se prevén instalaciones interactivas, exhibiciones internacionales de ediciones en distintos idiomas y actividades que cruzan literatura, artes visuales e ilustración. También regresan los ciclos que forman parte del ADN del evento, como el Festival Internacional de Poesía, la Maratón de Lectura y el espacio “La palabra indígena”, que este año se integran a la conmemoración general.

Los cambios de esta edición



Entre las novedades más visibles, la edición 2026 marca un cambio en la figura del invitado de honor: por primera vez no será una ciudad sino un país.

Si el lema de la Feria siempre fue unir a autores y lectores, la elección de la tierra natal del Nobel Mario Vargas Llosa, César Vallejo, Julio Ramón Ribeyro, Blanca Varela, Carmen Ollé, José María Arguedas, Gabriela Wiener, entre muchos otros, para esta edición especial busca reforzar los puentes entre las literaturas de estos dos países latinoamericanos, Argentina y Perú. “Este anuncio no es únicamente literario, es también un gesto de hermandad y de reconocimiento cultural”, declaró el embajador peruano en Buenos Aires, Carlos Chocano Burga. El lema de la participación peruana será “Caminos que nos unen”, en alusión al Qhapaq Ñan (Gran Camino Inca).



La delegación peruana traerá escritores consagrados y emergentes, actividades literarias, artes visuales, música y propuestas vinculadas a su diversidad lingüística y cultural.



Otra de las novedades, lle del aniversario llegará el mismo día de la inauguración. El jueves 23 de abril, a las 18, la Feria quedará oficialmente abierta con un acto que rompe una tradición histórica: el clásico discurso inaugural a cargo de un escritor será reemplazado por una conversación pública. Las protagonistas serán Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, tres de las autoras más influyentes y traducidas de la literatura argentina contemporánea, con la coordinación de la periodista María O’Donnell.



La decisión de sustituir la voz única por un diálogo no es menor: se inscribe en una voluntad de pensar la literatura como espacio de intercambio, debate y pluralidad de miradas.

Según adelantaron desde la organización, la conversación inaugural buscará interpelar al público y abrir preguntas sobre la escritura, el presente cultural y el lugar del libro en una época de transformaciones aceleradas. En palabras de los organizadores, se trata de que la apertura refleje “la diversidad del pensamiento literario contemporáneo” y marque el tono de una feria que celebra su historia sin quedar atrapada en la nostalgia.



En materia de programación, la edición de las bodas de oro contará con la presencia de destacados autores nacionales e internacionales. Entre los nombres confirmados figuran dos premios Nobel de Literatura, J. M. Coetzee y Mo Yan, junto a escritores como Arturo Pérez-Reverte, Leonardo Padura, María Fernanda Ampuero, Nona Fernández y Adriana Calcanhotto, entre muchos otros.

J. M. Coetzee, autor de “Esperando a los bárbaros” y “Desgracia, entre otros.



John Maxwel Coetzee, el sudafricano que ganó el Premio Nobel de Literatura en 2003 no es la primera vez que viene al país. En 2014 protagonizó una inolvidable charla con Paul Auster enla Feria. Coetzee es autor de novelas como “Esperando a los bárbaros”, “Desgracia, La muerte de Jesús” y, más recientemente, “El polaco”.

Mo Yan, premio Nobel de 2012, y cuyo seudónimo significa “no hables”, es autor de entre otros, «Sorgo rojo». Mo Yan ha explicado en alguna ocasión que el nombre proviene de una advertencia de su padre y su madre de que no dijera lo que pensaba mientras estuviera fuera, debido a la situación política revolucionaria de China a partir de la década de 1950. Su verdadero nombre es Guan Moye.



A lo largo de las tres semanas habrá presentaciones de libros, mesas de debate, firmas de ejemplares, actividades educativas y jornadas profesionales que convierten a la Feria en un nodo clave para el ecosistema editorial en español.

Aunque se realice en Buenos Aires, la Feria del Libro excede ampliamente las fronteras de la ciudad y de la región metropolitana. Para lectores, autores, bibliotecarios y docentes de todo el país funciona como una vidriera central de novedades, debates e intercambios que luego se proyectan en ferias regionales, librerías y circuitos culturales locales. Medio siglo después de su primera edición, la Feria regresa como un espacio donde la historia del libro argentino y de sus autores dialoga con los desafíos futuros (que son muchos), y donde cada año se celebra la vitalidad de la cultura escrita.

Datos

La Feria se realizará del 23 de abril al 11 de mayo de 2026. La entrada costará $8.000 de lunes a jueves y $12.000 los viernes, sábados y domingos, e incluirá beneficios y descuentos para la compra de libros.



La industria editorial argentina atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. S egún la Encuesta Anual del Sector del Libro elaborada por la Cámara Argentina del Libro (CAL) junto con el Núcleo de Innovación Social, durante 2024 y 2025 se registró una caída generalizada en las ventas en editoriales, distribuidoras y librerías.



en editoriales, distribuidoras y librerías. El dato más contundente es que el 80% de las editoriales declaró haber vendido menos libros que el año anterior. Dentro de ese grupo, más de un tercio informó pérdidas superiores al 26% en unidades facturadas, y un segmento menor reportó caídas que superaron el 50%. Las distribuidoras también se vieron afectadas —con bajas mayormente leves y moderadas— mientras que las librerías mostraron un desempeño algo más heterogéneo: aunque un 68% vendió menos, un 32% logró aumentar sus ventas, en muchos casos por estrategias de descuentos, financiación o mayor venta de títulos importados.