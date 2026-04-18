¿No sabés qué leer? Estas son las novedades de la semana: novelas históricas, clásicas e imperdibles recomendadas por Lecton

El alma de las flores

Viviana Rivero

Una novela que entrelaza historia íntima e historia colectiva a través de dos tiempos narrativos: la España convulsa de 1936 y el Madrid contemporáneo de 2014. Finalista del Premio Planeta 2019, la obra propone una saga familiar donde el amor, el exilio y la identidad se cruzan con los grandes desgarramientos del siglo XX. Rivero construye un relato de largo aliento que dialoga con la memoria, los silencios heredados y las huellas que la migración deja en varias generaciones.



El punto de partida es profundamente simbólico: la llegada de María Álvarez a la vida de los Díaz Montero coincide con el deterioro inexplicable del jardín de Encarnación, un espacio cargado de presagios. Las flores que se marchitan funcionan como una metáfora eficaz del clima moral, político y afectivo que precede a la tragedia de la Guerra Civil Española. Rivero utiliza este recurso con una sensibilidad cercana al realismo simbólico, donde la naturaleza refleja lo que los personajes aún no pueden —o no quieren— nombrar.



Décadas después, el foco se desplaza hacia Rafael Becerra, un argentino en crisis que viaja a España buscando recomponer su vida y entender un pasado familiar cuidadosamente omitido. En este segundo plano temporal, la novela explora la experiencia migratoria a la inversa: ya no se trata de huir, sino de regresar para comprender. El contraste entre ambos tiempos permite a la autora reflexionar sobre la repetición de los desarraigos y sobre la persistencia de ciertas heridas históricas, incluso cuando el contexto parece haber cambiado.

Ser feliz era esto

Eduardo Sacheri

La vida de Lucas, cercado por su tendencia a la introversión y hundido en la pasividad, cambia abruptamente cuando llama a su puerta Sofía, una chica de catorce años que acaba de perder a su madre y que es la hija que, sin saberlo, ha engendrado con una mujer de la que se enamoró en su juventud y nunca volvió a ver.

Con vaivenes, marchas y contramarchas, se va tejiendo poco a poco la confianza y se develan los secretos escondidos en las historias de Lucas y Sofía. Juntos encontrarán el tesoro de las afinidades y la complicidad que, sanando las heridas del desamor y la vergüenza, les permitirá dejar atrás el pasado.

Un piano en Bahía desolación

Libertad Demitrópulos

Nancy, una joven inglesa de clase baja, es trasladada en barco desde Liverpool hasta Punta Arenas, donde vive un ganadero austríaco a quien fue vendida como esposa. El paisaje de la Patagonia y sus personajes son nuevos para ella: mineros, hombres de campo, loberos, prestamistas y prostitutas pueblan estas páginas y se mueven alrededor de un objetivo: el dinero. Los hombres se entregan a él, las mujeres son mercancía.

Publicado en 1994, trece años después de su obra más reconocida, ´»El río de las congojas», Demitrópulos despliega una prosa áspera y poética a la vez, que convierte el paisaje en un protagonista silencioso: la bahía, lejana y hostil, condensa las tensiones morales de un mundo fundado sobre pactos patriarcales y abusos normalizados. Demitrópulos reescribe los mitos de la fundación nacional desde sus bordes, con una mirada crítica que convierte la memoria de los vencidos en materia literaria de primera magnitud.

Los amantes de la noche

Mieko Kawakami

Fuyuko Irie es una correctora freelance de treinta y cuatro años. Vive sola y no tiene contacto con nadie, solo con su editora, Hijiri. Su reflejo le devuelve la imagen de una mujer cansada y sin espíritu que no ha tomado las riendas de su vida. Su única fuente de consuelo es la luz: cada Nochebuena, Fuyuko sale a observar las luces que llenan la noche de Tokio.

Pero es el encuentro fortuito con un hombre llamado Mitsutsuka lo que despierta algo nuevo en ella; un cambio que, sin embargo, hace aflorar dolorosos recuerdos y puede desestabilizarla aún más.

Los amantes de la noche es una puerta abierta al peculiar universo de Mieko Kawakami y una radiografía tan delicada como incisiva del mundo laboral que indaga en la complejidad de las relaciones humanas a través de la historia de una mujer que no sabe construirlas.

El emperador de Alegría

Ocean Vuong

El autor de «En la tierra somos fugazmente grandiosos”, regresa ahora con una novela que transcurre en Alegría Este, un pueblo de Connecticut, y que sigue a Hai, un joven de 19 años. Justo antes de saltar de un puente para suicidarse, Grazina, una anciana con demencia, atrapada en los laberintos de la memoria, con recuerdos de una guerra lejana y de su Lituania natal, insta al joven a reconsiderar su decisión. A partir de entonces, Hai se convierte en su cuidador.

Unidos por una existencia vivida en los márgenes de lo social, se forjará entre esa dupla improbable un vínculo basado en la empatía y el reconocimiento; una relación tejida entre confusiones y momentos de lucidez que se convertirá en un viaje inesperado hacia una segunda oportunidad.

Hilario y sus nuevas emociones

Martín Morón, Florencia Esses

Como si fuera una estatua, Hilario está muy serio y callado sobre el sillón, mientras Dalú se pasea de un lado a otro con el gatito nuevo. A veces, por más que se lo expliquen, igual se pone furioso cuando su familia no comprende que todas las pelotas del mundo deberían ser de los gatos.



Los tres cuentos de “Hilario y sus nuevas emociones”, de Martín Morón, Florencia Esses, abordan el descubrimiento del mundo emocional desde la mirada de un personaje cercano y entrañable. Las situaciones que vive Hilario reflejan experiencias con las que el público infantil puede identificarse fácilmente, como los cambios, las relaciones con otras personas y los pequeños retos del día a día.